Jätä vaativat kaatotyöt ammattilaiselle – edes tontille työntyviä oksia ei saa taajamassa omin luvin katkaista

Viime kesänä kierteli "amamttipuunkaatajaryhmä" eräässä kaupunginosassa. Siinä kaveri saapasteli pihalle suorin askelin ja tuumasi että "tuo puu lienee kaadon tarpeessa". Kun hieman samaa mieltä olin, tuli se rätinki sieltä joka oli 3 numeroinen luku. Siitä en ollut samaa mieltä. Sanoin että "olisin rikas kaveri jos jokaisesta kaatamastani metsäpuusta saisin saman verran. Eli paljonpa pyydät. Selkeästi hän ei ollut millään lailla kiinnostunut "asiakkaan näkökulmasta". Ja kertoili miteb työläs se on kaataa - pilkotaan palasiksi jne. Ei mennyt vielä kaverille perille ettei ko. hintaa aio maksaa ja puu jää siihen pystyyn. Niimpä "komea yhtiön lappu rinnassansa" kaveri lähti pihalta. Nyt lukija arvelee, onko puu yhä pystyssä: no ei ole. Vaan on niitä inhimillisempiäkin kaatajia ettei sentään rosvoille tarvitse rahoja levitellä. Sanon tämän suoraan. Ja siihen on turha kenenkään muuta vitsiä vetää.