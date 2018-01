Jäsenliitot yksi toisensa jälkeen mukana SAK:n mielenilmauksessa ensi perjantaina Helsingissä

On sydäntä lämmittävää huomata ettei meitä työttömiä ihan kaikki pidä turhana ja ilman ihmisarvoa olevana.

Kyllä jokunen kyynel on vierähtänyt kun on lukenut näitä päättäjien päätöksiä ja kommentteja siitä, miten halutaan vaikeimmissa oloissa olevat ajaa sinne mustimpaan paikkaan mitä mielen sopukoista löytyy.

On ollut vuosia usko menneenä auttaviin ihmisiin, tuskin heitä enää löytyy......ensimmäistä kertaa pitkään aikaan häämöttää valon kajo tunnelin päästä.

Työssä olevat, yrittäjät, ammattiliitot ja monet muut ovat osoittaneet että myös meillä työttömillä on väliä.

Vaikka hallitus ja virastot kuin myös monet vuokrafirmat eivät meidän ääntämme ole kuulleet, ei ole saanut mitään vastausta kysymyksiin.

Nyt kyyneleet ovat vaihtumassa pikku hiljaa toivoksi....ehkä minäkin tästä vielä selviän.

Ne kyyneleet jotka nyt tulevat ovat ilon kyyneleitä, nöyrä kiitos avusta ja tuesta jota kaikki te osoitatte. Faith in humanity restored....