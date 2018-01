Järvien jäälle huolettomin mielin vain Lapissa - lumisateet heikensivät jään laatua

Jutussa lukee, että kainuussa jäätä 15-30 senttiä. Ainakin etelä-Kainuussa Sotkamossa jäänpaksuus on toisilla järvillä hyvin olematon. Lumisohjoa on jään päällä sitä paitsi niin paljon, että ei uskalla edes kokeilla, että missä se jää jos on.

En muista tällaista talvea olleen Sotkamossa ainakaan oman reilun 30 vuoden elinikäni aikana. Lunta on nyt tammikuun alussa alavilla mailla 60-70cm ja vaaramaisemissa metrin lähelle ja jäitä ei ole käytännössä lainkaan. Yleensä lumisateet on tässä uuden vuoden puolella vasta alkaneet ja vaaroista on mitattu paksuimmat nietokset maaliskuun lopulla. Saa nähdä onko tänä keväänä 2m lunta vai iskeekö suvikeli, joka sulattaa entisetkin pois. Sellainenkin on kuulemma joskus 60-70 luvulla tapahtunut ja maanviljelijät on kyntäny peltoja tammikuussa