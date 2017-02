Järkyttyneitä nuoria koolla Sastamalassa - "Tyypillinen tapa tehdä surutyötä"

Sastamalassa nuoria on kokoontunut poikkeuksellisesti avoinna olevaan nuorisotilaan käsittelemään eilistä kuolonkolaria, nuorisotyön päällikkö Kirsti Köykkä kertoo. Eilisessä nokkakolarissa kuolivat paikkakuntalaiset 17-vuotias poika ja tyttö.

– Tällä hetkellä parisenkymmentä nuorta on täällä. Tila on ollut vasta puolisen tuntia auki, mutta tänne tuli heti nuoria, kun ovet avautuivat, Köykkä kertoi STT:lle puoli seitsemän jälkeen illalla.

Köykän mukaan nuoret ovat käsin kosketeltavan järkyttyneitä tapahtuneesta. Paikalla nuorisotilassa on kaksi nuorisotyöntekijää sekä kaksi kriisityöntekijää mielenterveysseuran Tukitalolta.

– Tiedän, että täällä on nuoria, jotka ovat uhrien ystäviä ja että heillä oli tarve tulla tänne. He saavat keskustella ja pohtia asioita yhdessä, ja se on nuorille tyypillinen tapa tehdä surutyötä.

Köykän mukaan Nuorisotyöntekijät avustavat varsinaista kriisityötä, keskustelevat nuorten kanssa sekä tukevat näitä aikuisen läsnäolollaan.

– Kriisityöntekijät tarjoavat nuorille myös mahdollisuutta keskustella kahden kesken.

Nuorisotilan ovet pidetään poikkeuksellisesti auki myös huomenna. Köykkä kertoi aiemmin, että paikalliset nuoret kerääntyivät S-marketin pihaan suremaan jo yöllä.