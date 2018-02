Viihdetaiteilija Jari Sillanpää ei ole valittanut huumetuomiostaan, kerrotaan Helsingin käräjäoikeuden muutoksenhakukansliasta. Sillanpään lähes 24 000 euron sakkorangaistus jää siten voimaan.

Käräjäoikeus tuomitsi tammikuussa Sillanpään rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja kahdesta liikennerikkomuksesta. Tuomion mukaan hän ajoi metamfetamiinin vaikutuksen alaisena Helsingin keskustassa viime syyskuussa. Lisäksi hänen hallustaan löydettiin 0,3 grammaa metamfetamiinia.

Oikeus langetti Sillanpäälle 50 päiväsakkoa.

Sillanpää myönsi oikeudessa syyllistyneensä rikoksiin. Hän ilmoitti silti tyytymättömyytensä tuomioon, mikä on edellytys valituksen tekemiselle. Valituksen määräaika umpeutui keskiviikkona virka-ajan päättyessä, eikä Sillanpää siihen mennessä ollut tehnyt valitusta.

Jari Sillanpää nousi julkisuuteen vuonna 1995, kun hänet valittiin tangokuninkaaksi. Hänen vuonna 1996 julkaistu esikoislevynsä Jari Sillanpää on edelleen Suomen myydyin äänite, jota on myyty 272 940 kappaletta. Sillanpää edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 2004 kappaleella Takes 2 To Tango. Julkaistuja albumeja on kertynyt toistakymmentä.