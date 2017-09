Jari Aarnion huumevyyhti hovioikeuteen torstaina – suhde prostituoituun avaa käsittelyn

Suhde helsinkiläiseen prostituoituun nousee ensimmäiseksi esille, kun Helsingin hovioikeus alkaa huomenna torstaina käsitellä Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota vastaan esitettyjä syytteitä. Käräjäoikeus tuomitsi Aarnion viime vuoden lopulla kymmenen vuoden vankeuteen törkeistä huume- ja virkarikoksista. Tuomio olisi ollut vielä pidempi, mutta oikeus otti huomioon, että Aarniolla on vanhastaan päällä kolmen vuoden vankeustuomio ns. Trevoc-jutusta.

Hovioikeus alkaa purkaa laajaa Aarnio-vyyhtiä kahdesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Käräjäoikeudessa Aarnio sai näistä tuomion. Oikeus katsoi, että Aarnio oli harrastanut seksiä helsinkiläisen prostituoidun kanssa, vaikka tämä oli ilmeisesti poliisin tietolähde. Oikeuden mukaan Aarnio oli kulkenut vierailuilleen virka-autollaan. Aarnio on kiistänyt seksisuhteen.

Käräjäoikeuden tuomio on liki tuhatsivuinen järkäle. Varsinaisia huumerikoksia hovissa päästään puimaan vasta lokakuussa. Prostituoidun tapaus on kuitenkin sikäli merkittävä, että nainen toimi linkkinä Aarnion ja salaperäisen liikemiehen välillä. Juuri tältä, nyt jo edesmenneeltä liikemieheltä Aarnio nimittäin väittää saaneensa lähes 450 000 euroa. Rahat ovat Aarnion puolustuksen peruste Aarnion varallisuudelle, joka syyttäjän mukaan on tullut huumekaupasta.

Aarnion mukaan hän oli luvannut liikemiehelle pitää huolta nuoresta prostituoidusta. Käynnit hänen asunnollaan olisivat siis olleet yksi monista ystävänpalveluksista, joista liikemies Aarnion avokätisesti palkitsi. Prostituoidun mukaan Aarnion motiivit olivat ihan muut, eikä Aarnio hänen mielestään edes tuntenut liikemiestä.

Uusia todisteita ei todennäköisesti tule

Sekä valtakunnansyyttäjä Mikko Männikkö että Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi arvioivat, että hovioikeudessa ei tulla näkemään enää uusia merkittäviä todisteita. Huumerikoksiin liittyvää juttunippua käsitellään oikeudessa koko syksy.

- Varmasti esille tulee yksittäisiä uusia todisteita, mutta lähtökohta on, että kaikki keskeinen todistusaineisto on esitetty jo käräjäoikeudessa. Jutussa on ollut yli 3 000 kirjallista todistetta ja 150-200 henkilötodistajaa, sanoo Leppiniemi.

Hän kertoo, että puolustus tulee hovioikeudessa pureutumaan erityisesti puhelinliikenteeseen liittyvään todistusaineistoon. Viestiliikenne Aarnion ja muiden tapaukseen liittyvien henkilöiden välillä on keskeinen osa juttua.

- Sitä on käräjäoikeuden tuomiosta kolme ja puolisataa sivua, Leppiniemi huomauttaa.

Syyttäjät ovat puhelintietojen nojalla todistelleet, miten Aarnio järjesteli muun muassa huumekauppoja Hollannista Suomeen. Puolustuksen mukaan viesteistä ja puhelimien sijaintitiedoista ei voi moista päätellä.

- Käräjäoikeuden keskeinen virhe on, että puhelinyhteyden pito on katsottu huumerikoksiin liittyväksi, vaikka se on liittynyt huumepoliisin työhön, Leppiniemi sanoo.