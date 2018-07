Jari Aarnion asianajaja vahvistaa LM:lle: Aarnio otettu kiinni – "Kuulustelut alkavat torstaina"

Luultavasti Aarnio tullaan toteamaan syylliseksi myös murhiin, jotka on tehty hänen istuessaan kiven sisässä. Kyllä ne jotakin keksivät. Jostakin syystä on päätetty, että hän on syyllinen. Silloin on aika toivotonta yrittää potkia Suomen ns oikeuslaitosta vastaan. Tekisi mieli lukea hänen tuore kirjansa.