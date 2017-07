Japanin pääministeri nosti esiin yhteistyön Venäjä-suhteissa

Japanin pääministeri Shinzo Abe on nostanut Suomen-vierailullaan esiin Suomen ja Japanin yhteistyön Venäjä-suhteiden kehittämisessä.

Abe sanoi tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa, että Venäjä on tärkeä naapuri molemmille maille. Aben mukaan Niinistö ja hän totesivat, että Suomen ja Japanin on syytä jatkaa tiivistä yhteistyötä Venäjä-suhteiden kehittämisessä.

Abe ja Niinistö keskustelivat tapaamisessaan monista kansainvälisistä kysymyksistä. Esiin nousivat muun muassa Pohjois-Korean tekemät ohjuskokeet. Abe sanoi, että Pohjois-Korean toimet haastavat vakavasti kansainvälisen yhteisön.

Vapaakaupan osalta Abe sanoi pitävänsä tärkeänä, että Suomi ja Japani pitävät vapaakaupan lippua korkealla ja kiirehtivät EU:n ja Japanin välisen vapaakauppasopimuksen viemistä eteenpäin. Sopimuksen periaatteista saatiin sovittua viime viikolla.

Kahdenvälisissä suhteissa Suomi ja Japani sopivat vuosi sitten solmitun strategisen kumppanuuden kehittämisestä edelleen. Presidentti Niinistö sanoi kumppanuuden vahvistaneen maiden suhteita.

- Me kohtaamme kovin samanlaisia haasteita japanilaisessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Ikääntyvä väestö ja hitaanpuoleinen talouskasvu sekä muuttunut turvallisuusympäristö ovat sellaisia. Mutta toisaalta me jaamme saman vahvan arvopohjan, jota me molemmat sitoudumme edistämään maailmassa, Niinistö kuvasi.

Abe onnitteli Suomea 100-vuotisen itsenäisyyden johdosta.

Hän totesi, että Suomessa vierailevien japanilaisten määrä kasvaa vuosi vuodelta. Abe arveli, että Joulupukin ja Muumien merkitys japanilaislapsille on yksi syy siihen, että Suomi koetaan Japanissa läheiseksi.