Jännitys tiivistyy Jyväskylässä: Tynkkynen puhuu vielä ihmisiä Halla-ahon taakse

Jyväskylään perjantai-iltana puoluekokousta varten saapunut Sebastian Tynkkynen uskoo, että puheenjohtajavaalin ratkaisee se, kumpi pääehdokkaista pystyy parhaiten vakuuttamaan, että saa puolueen kannatuksen nousuun.

- Se on tärkeä juttu, sillä vain sitä kautta saadaan valta takaisin myös hallituksen sisällä, Tynkkynen sanoi.

Hän aikoi käyttää perjantai-illan ja lauantain aamun ihmisten vakuutteluun äänestämään puheenjohtajavaalissa Jussi Halla-ahoa.

- On paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä, ketä äänestää. Juttelen ihmisten kanssa täällä ja sosiaalisessa mediassa, Tynkkynen kertoi Jyväskylän kävelykadun ravintolassa.

Sebastian Tynkkynen tervehti sydämellisesti Jyväskylään saapuneita puolueen jäseniä kävelykadun ravintolassa. KUVA: Joel Maisalmi

Tynkkynen ei halua, että perussuomalaisten puheenjohtajan valinta tehdään pelottelemalla, vaan aidosti vertailemalla, kumpi on parempi.

- Tuntuu, että toisella puolella strategia on ollut se, että valitaan Sampo Terho, koska Halla-ahon myötä tulisivat heinäsirkat, maailmanloppu, hallitus kaatuisi ja puolue hajaantuisi.

Tynkkynen uskoo, että Halla-aho pystyy Terhoa paremmin pitämään esillä perussuomalaisten tärkeät teemat, maahanmuuton ja EU-kriittisyyden.

- On selvä strateginen ero, että Terho haluaa olla enemmän yleispoliitikko. Mutta puolue on esimerkiksi talouspolitiikassa hyvin jakaantunut. Nuori sukupolvi on paljon oikeistolaisempaa kuin vanhempi sukupolvi. Siksi yleispoliittisista teemoista on vaikea tehdä pääkysymyksiä.

Sääntömuutos kuumentaa

Tunteita kuumentaa myös esitetty sääntömuutos, jossa piirijärjestöt saisivat kiintiöpaikat puoluehallitukseen.

- Perinteisen puoluekoneiston valta kasvaisi. Vain puheenjohtajisto ja puoluesihteeri olisivat puoluekokouksessa jäsenistön suoraan valitsemia, Tynkkynen ihmettelee.

Hän uskoo, että sääntömuutosprosessi vaikuttaa puoluesihteerin valintaan. Entinen mainostoimistopomo Jarmo Keto on Riikka Slunga-Poutsalon varteenotettavin haastaja.

- Säännöt on tehty tällä lailla, kuntavaaliohjelmat tulivat myöhässä ja maakuntavaaleihin valmistautuminen on myöhässä. Tällä voi olla vaikutusta puoluesihteerin valintaan, Ketoa kannattava Tynkkynen sanoo.

Pellon miehet eivät pelkää hallituskriisiä

Saman ravintolan pöydässä istuu kolme miestä, joiden paidassa lukee perussuomalaisten tunnus ja teksti "Pellosta tulhaan..."

He ovat tulleet Jyväskylään Lapin piirin bussikuljetuksella. Bussissa Halla-ahon ja Terhon kannatus oli tasoissa, mutta kolmikko on Halla-ahon kannalla.

- Sen jälkeen, kun perussuomalaiset lähtivät hallitukseen, meiltä lähti paljon väkeä pois. Ovat sanoneet, että kun Halla-aho valitaan puheenjohtajaksi, he tulevat takaisin, Marko Suomalainen sanoi.

- Epävarman tilanteen takia meiltä tippui valtuutettuja pois, Arvo Romakkaniemi lisäsi.

Jouni Satta pitää Halla-ahossa hyvänä jämäkkyyttä ja lupausta suunnan muutoksesta.

- Hallituspolitiikka on ollut kompromisseja eikä minun mieleeni.

Pellon miehet uskovat silti, että hallitus jatkaa, vaikka Halla-aho valittaisiin.

- Paljon on tullut keskustalaisilta sellaista viestiä, ettei Halla-ahoa saisi valita.Pelkäävät, että miten käy hallituksen, Romakkaniemi kertoi.