Jännityksen odotetaan laukeavan tänään – tapaavatko Trump ja Putin Suomessa?

Pääseekö Suomi maailmanpolitiikan keskiöön? Tähän odotetaan vastausta tänään, kun Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaamispaikasta tiedotetaan. Asiantuntija pitää Helsinkiä todennäköisempänä vaihtoehtona kuin Itävallan Wieniä.

Tämän päivän aikana odotetaan tietoa siitä, missä ja milloin Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapavaavat. Suomi on nostettu esiin potentiaalisena paikkana. Ainoana kilpailijana on pidetty Itävallan Wieniä. Moskovan ja Washingtonin odotetetaan tiedottavan tapaamisesta tänään yhtäaikaa.

Helsingin asemia nostaa se, että Trump kertoi toimittajille keskiviikkona tapaamisen Putinin kanssa voivan toteutua Helsingissä Brysselin Nato-kokouksen jälkeen.

Tapaamista on pohjustettu Trumpin neuvonantajan John Boltonin Venäjän-vierailulla tällä viikolla. Bolton ei keskiviikkoisessa tiedotustilaisuudessaan uskonut tapaamisen poikivan sitovia julkilausumia, mutta korosti tapaamisen olevan silti merkityksellinen. Suuri ja ajankohtainen erimielisyys Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä koskee Venäjän toimia Yhdysvaltojen vaaleissa. Yhdysvallat on kritisoinut Venäjää Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin puuttumisesta, minkä Venäjä on kiistänyt. Yhdysvallat, kuten EU, ei myöskään hyväksy Venäjän toimia Krimin niemimaalla. Kiistaa aiheuttaa myös maiden suhtautuminen Syyrian tilanteeseen.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola pitää Helsinkiä vanhvempana ehdokkaana tapaamispaikaksi.

– Tässä Helsinki on Wieniä edellä. Suomessa tapaaminen voitaisiin järjestää nopeammalla aikataululla. Suomi on turvallinen ja sääntöjä noudattava paikka, jossa ei tapahdu esimerkiksi mitään suuria mielenosoituksia tai muita kokousta häiritseviä asioita, Aaltola luonnehti Lännen Medialle keskiviikkona.

Sekä Trump että Putin haluavat Aaltolan mukaan maksimaalisen huomion osakseen. Siksi molemmat toivovat mahdollisimman rauhallista paikkaa kokoukselle. Mitä rauhallisemmassa paikassa kokous on, sitä enemmän johtajat saavat huomiota itse tapaamiselle. Sekä Suomen että Itävallan suhteet molempiin suurvaltoihin ovat hyvät, mikä on ehdoton edellytys isäntäkaupungiksi pääsylle.

Jos tapaaminen Suomessa toteutuu, se kruunaisi Suomessa lyhyen ajan kuluessa käytyjen korkean profiilien neuvottelujen sarjan. Suomessa ovat neuvotelleen Yhdysvaltain ja Venäjän varaulkoministerit ja asevoimien komentajat. Maaliskuussa Suomessa puitiin puolestaan Pohjois-Korean tilannetta.

Trump sanoi keskiviikkona, että tapaaminen voisi ajoittua Brysselissä11.–12. heinäkuuta järjestettävän Nato-kokouksen perään. Aiemmin keskiviikkona Putinin avustaja Juri Ushakov kertoi, että valmisteluihin kuluu näin merkittävissä tapaamisissa useita viikkoja. Jos tapaaminen todella on jo parin viikon kuluessa, järjestäjämaa lienee ollut siitä tietoinen jo jonkin aikaa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Suomen mahdollista isännyyttä lyhyesti Twitterissä tiistaina toteamalla, että Suomi on aina valmis tarjoamaan hyviä palveluksia, jos niitä kysytään.