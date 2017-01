Jalkaväkimiinojen seuraaja muistuttaa hyppymiinaa, Suomessa kehitetty ase kiinnostaa ulkomailla

Suomen uusi, jalkaväkimiinojen tilalle kehitetty asejärjestelmä on osoittautunut koeammunnoissa tehokkaaksi tappomenetelmäksi. Lännen Median tietojen mukaan uusi ase on jalostettu vanhojen hyppymiinojen ideasta. Mukana on myös ripaus viuhkapanoksista tuttua toimintaperiaatetta, mutta huomattavasti tehokkaampana.



Hyppymiina pomppaa nimensä mukaisesti ilmaan ja räjäyttää sirpaleita ympärilleen. Suomen kehittämässä aseessa on samaan tapaan kehitetty räjähde, jossa tuhovoima kohdistuu ylhäältä alas eikä vaakasuoraan tai maasta ylöspäin, kuten tavallisissa miinoissa.



Puolustusvoimat saattaa hankkia uusia räjähteitä jo ensi vuonna. Asejärjestelmästä on kaavailtu myös vientituotetta. Usea eurooppalainen valtio on ollut kiinnostunut projektista. Uusien aseiden kappalehinta on ilmeisesti saatu painettua kohtuullisen alas.



Suomi liittyi jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan sopimukseen vuonna 2011. Sen jälkeen on mietitty, miten vihollista tehokkaasti hidastava ja ohjaava miina-ase voitaisiin korvata. Puolustusministeriö aloitti tähän tähtäävän tutkimushankkeen vuoden 2015 syksyllä. Hanke on toistaiseksi hyvin salainen eikä puolustusministeriö ole paljastanut, minkä yrityksen kanssa asetta on kehitetty.



Ottawan sopimus edellyttää, että miinamaisen aseen laukaisu tapahtuu näköyhteyden päästä ja että räjähteet eivät maastoon jäädessään aiheuta räjähdysvaaraa. Uudessa miina-aseessa molemmat ongelmat on onnistuttu kiertämään. Sitä ei ole vielä paljastettu, millaisin välinein näköyhteys räjäytettävään panokseen hoituu.