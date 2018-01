Jaakonsaari pitää Venäjän poliitikoiden ja meppien matkustuskieltoja järjettöminä - vaatii purkua

EU:n ja Venäjän parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jaakonsaari (sd.) kertoo, että poliitikot ovat järjestelleet epävirallisia tapaamisia.

Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd.) haluaisi, että venäläisten poliitikkojen ja europarlamentaarikoiden väliset matkustuskiellot purettaisiin.

Sekä Venäjä että Euroopan unioni ovat asettaneet henkilöitä matkustuskieltoon Ukrainan kriisin puhkeamisesta lähtien vuonna 2014.

Jaakonsaari totesi Helsingissä perjantaina pidetyssä europarlamentaarikoiden tiedotustilaisuudessa, että pakotteiden poisto helpottaisi EU:n ja Venäjän välisen diplomatian hoitoa.

- Minusta on ollut järjetöntä, etteivät parlamentaarikot ole voineet keskustella keskenään, Jaakonsaari totesi.

Jaakonsaari on EU:n ja Venäjän parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan varapuheenjohtaja. Hänen mukaansa moni meppi on tavannut venäläisiä poliitikkokollegoitaan epävirallisesti esimerkiksi Belgradissa, kun pakotteet eivät ole tehneet virallista keskustelua mahdolliseksi. Hänen mukaansa virallisen yhteydenpidon merkitys diplomatialle on suuri.

- Yleensä aina Eurooppa on pärjännyt Venäjän kanssa, jos se on halunnut muutosta Venäjällä, ja se on lähtenyt siihen muutokseen lähentymisen kautta.

Heidi Hautala on matkustuskiellossa

Suomalaispoliitikoista europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.) on Venäjän matkustuskieltolistalla.

Hautala sai vuonna 2015 tietää olevansa listalla. Hautala kertoo Lännen Medialle, ettei kielto ole vaikeuttanut hänen elämäänsä kovinkaan paljoa. Hän myös kiistää syyt, joiden vuoksi Venäjä on hänet listalle asettanut.

- En voi millään asialla matkustaa Venäjälle. Voin vaihtaa lentokonetta kentällä, Hautala kertoo Lännen Medialle.

Jaakonsaari vaatii, että Suomen hallitus puuttuisi Hautalan matkustuskiellon purkuun tarmokkaammin.

Parlamentti pohtii Venäjä-suhteitaan

Euroopan parlamentin puhemiehistöön syksyllä noussut Hautala kertoo, että parlamentissa on käynnistymässä selvitystä siitä, miten EU voisi Venäjä-suhteiden kanssa edetä.

Parlamentin suurimmat ryhmät valtuuttivat Hautalan mukaan EU:n keskeiset ulkopolitiikan toimijat pohtimaan, miten Venäjä-suhteita voisi edistää.

- Laajemmankin aletaan olla sitä mieltä, että ehkä juuri kansanedustajien yhteistyö ja keskustelu edes siitä, mistä ollaan erimieltä, voisi olla tarpeen tässä tilanteessa, joka on hyvin jähmettynyt paikalleen, hän sanoo.

Hautala kuitenkin arvioi, että jos EU esittäisi poliitikkojaan koskevien pakotteiden purkua, tekisi Venäjä samoin.

Hautala arvioi, että selvityksen tuloksia alkaa lähiviikkojen aikana kuulua.