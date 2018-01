Koko pakotteet ovat vahingollisia koko ee-uulle ja ennen kaikkea Suomelle. Kuten olemme nähneet, pakotteet eivät ole Venäjää juuri hetkauttaneet. Näillä pakotteilla on aiheutettu vain se, että kaupankäyntimme (varsinkin Suomen) Venäjän kanssa on pienentynyt ja Venäjä on joutunut hakemaan uusia kauppakumppaneita muualta. Kun joskus pakotteet toivottavasti puretaan saattaa olla, ettei kaupankäynti Venäjän kanssa enää lähdekään niin helposti uuteen nousuun. Olemme ehkä menettäneet parhaat paikkamme niissä pöydissä pitkäksi aikaa jollei iäksi.