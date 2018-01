Jääkarhunpentu ja aasialaiset siivittivät Ranuan eläinpuiston kävijäennätystä – katso, millainen tapaus aktiivinen Sisu-pentu on

Ranuan eläinpuisto teki uuden kävijäennätyksen viime vuonna. Intendentti Mari Heikkilä kertoo, että puistossa vieraili vuonna 2017 reilut 157 000 henkilöä.

Ennätyksen taustalla on reilun vuoden ikäinen jääkarhunpentu Sisu sekä voimakkaasti kasvanut aasialaisturistien määrä Lapissa.

– Aasialaiset liikkuvat isolla joukolla. Yhtenä päivänä parkkipaikalla oli 20 bussia, kertoo Heikkilä tämän talven kuulumisia.

Kävijälukujen suhteen myös tämä vuosi on alkanut yhtä vahvasti. Vuoden ensimmäisenä päivänä puistossa kävi lähes 1300 vierasta. Se on Heikkilän mukaan erittäin hyvä määrä talvipäivänä. Puiston vilkkain kuukausi on perinteisesti heinäkuu.

– Heinäkuussakin on päiviä, jolloin kävijöitä on alle tuhat, hän vertaa.

Sisu tykkää lumileikeistä

Sisu on toinen Ranualla syntyneistä jääkarhunpennuista, joka on jäänyt henkiin pennuille haastavien ensimmäisten viikkojen jälkeen. Ensimmäinen pentu, Ranzo, syntyi vuonna 2011.

Sisu on nyt yli 150-kiloinen möllykkä. Pentu on Heikkilän mukaan nimensä veroinen.

– Sisu on periksiantamaton luonne. Se on alusta asti komentanut emäänsä ärjymällä, että "nyt äiti tissiä".

Venus-emo on perusluonteeltaan kärsivällinen ja lempeä. Tarvittaessa se kuitenkin komentaa pentuaan, jos lapsi äityy liian päämäärätietoiseksi.

Jääkarhunpentu Sisu leikkii paljon Venus-emänsä kanssa. KUVA: Ranua Zoo

Nuori jääkarhu tykkää erityisesti lumileikeistä. Kesällä se nautti myös uimisesta. Talven tullen se jätti uimisen Venuksen hommaksi.

– Se leikki altaan reunalla, mutta ei uskaltanut sukeltaa jään alle niin kuin Venus, Heikkilä kertoo.

Marraskuussa 2016 syntynyt Sisu on Ranualla todennäköisesti kevääseen 2019 saakka. Kaksi ja puoli vuotta on sama aika, jonka jääkarhunpennut viettävät myös luonnossa emänsä seurassa.

Pimeä puisto kiehtoo

Ranuan eläinpuisto on auki joka päivä. Talvella asiakkaiden vierailut keskittyvät päivän valoisiin tunteihin, sillä eläinten aitauksia ei ole valaistu voimakkailla valoilla. Heikkilä kertoo, että asiakkaat voivat ostaa lipunmyynnistä taskulampun tai otsalampun ja suunnata puistoon sen turvin.

– Kun on pimeää, maisema on luminen ja siellä liikutaan taskulampun kanssa, niin johan se on aasialaiselle elämys.

Voimakkaita valoja vältetään ennen muuta eläinten vuoksi. Heikkilä sanoo, että monet eläinten toiminnot ohjautuvat valon mukaan, eikä niiden luontaista rytmiä haluta turhaan häiritä.

Katso kuvia Sisun ja Venuksen elämästä Ranualla.