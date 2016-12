Suomen presidenteistä kertova nettisivusto aukeaa tänään itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi.

Suomenpresidentit.fi-sivustolla kerrotaan fiktiivisten lyhytfilmien avulla kaikkien niiden presidenttien elämästä, joilla on muistomerkki Helsingissä. Videot on tehty siis kahdeksasta presidentistä K.J. StåhlbergistäUrho Kekkoseen. Kaikista 11 entisestä presidentistä on myös elämäkertalyhennelmä teksti- ja äänitiedostona.

Sivuston tuottaa Helsingin kaupungin rakennusvirasto.