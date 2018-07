Itärajan rajavyöhykkeellä kuljettiin ilman lupaa Pohjois-Suomessa – kolmelle henkilölle sakkoja lievistä valtionrajarikoksesta

Kainuun rajavartioston partiot pysäyttivät keskiviikkona kolme henkilöä, jotka olivat liikkuneet Suomen itärajan rajavyöhykkeellä ilman lupaa.

Suomussalmen Viiangissa liikkeellä olivat suomalainen mies ja nainen. Kuusamon Liikasessa rajavyöhykkeellä tavattiin puolestaan sveitsiläinen mies. Kenelläkään heistä ei ollut rajavyöhykelupaa. Heille määrättiin sakkoa lievistä valtionrajarikoksista.

Kainuun rajavartiosto muistuttaa, että kaikki liikkuminen rajavyöhykkeellä on luvanvaraista. Rajavyöhyke on enintään kolme kilometriä Suomen ja Venäjän välisestä valtakunnanrajasta sisämaahan päin ulottuva alue. Rajavyöhykkeen tehtävä on turvata rajajärjestyksen valvominen ja rajaturvallisuuden ylläpitäminen.

Rajavyöhyke on merkitty maastoon keltaisilla rajavyöhyketauluilla, puihin ja pylväisiin maalatuilla tai kiinnitetyillä keltaisilla renkailla sekä teille ja kulku-urille sijoitetuilla puomeilla. Vesistöissä merkkeinä käytetään keltaisia viittoja, poijuja ja linjataulupareja.