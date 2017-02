Itä- ja Pohjois-Suomessa otetaan rokotteita länsisuomalaisia innokkaammin – tutkija selvittää asenteita

Itä- ja Pohjois-Suomessa otetaan rokotuksia keskimäärin innokkaammin kuin Länsi-Suomessa. Näin on ollut myös influenssarokotteissa.



Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Jonas Sivelä onkin valmistelemassa tutkimusta, jossa selvitetään rokoteasenteita ja sitä, miten päätökset rokotteen ottamisesta muodostuvat. Sivelä myös selvittää, miten perheiden sisäinen päätöksenteko menee, kun päätetään lasten rokottamisesta. Hän myös tutkii terveydenhuollon ammattilaisten asenteita rokotuksiin.



Sivelä ei vielä tiedä, miksi itäsuomalaiset uskovat rokotteisiin länsisuomalaisia enemmän. Yksi selitys voi olla, että Pietarsaaren seudulla levinnyt rokotekielteisyys on jo levinnyt laajemmin läntisessä Suomessa.



– Rokotusvastaisuutta on ollut aina 1800-luvulta alkaen. Mutta nykyisin virallista totuutta rokotuksista kyseenalaistetaan enemmän kuin aikaisemmin.



Sivelä väitteli viime syksynä aids-uskomuksista Etelä-Afrikassa. Nyt hän tutkii, miten harhakäsitykset rokotteista vaikuttavat Suomessa.



Koska Sivelä tekee tutkimusta THL:lle, tutkimuksessa saatua tietoa voidaan koko ajan käyttää hyväksi rokoteviestinnässä ja muussa toiminnassa.