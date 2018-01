Isyysvapaalle voi toki jäädä - mutta harvalle palkataan sijainen

Hallitus on tehnyt ongelman siitä että äidit on kotona lapsen syntymän jälkeen, Lause: Äidit nopeammin työelämään lapsen syntymän jälkeen. Eikö se ole pääasia että äiti on kotona niin pitkään kuin katsoo parhaaksi ja pidetään sitä arvokkaana työnä että hoitaa lasta kotona. Kyllä äidit ehtii töihin sitten kun sen aika on. Ei painosteta työelämään. Isyysvapaa on hyvä asia ja kannattaa sitä käyttää mahdollisuuksien mukaan.