Iso jätekasa paloi Mikkelissä - savu näkyi kauas Saimaan ylitse

Mikkelissä iso jätekasa syttyi palamaan tänään iltapäivällä. Hätäkeskukseen ilmoitettiin palosta Metsä-Sairilan jätekeskuksella noin viiden aikaan.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen mukaan kaatopaikalla palamaan syttynyt sekajätekasa oli noin 300-400 kuution kokoinen. Palon aiheuttama savu näkyi pitkälle.

- Musta savu havaittiin kaupungista Saimaan ylitse, kertoo STT:lle päivystävä palomestari Markku Mäkelä.

Palavaa jätekasaa sammuttamassa ja purkamassa oli kolme sammutusyksikköä sekä kolme työkonetta.

Mäkelän mukaan palo on saatu jo sammutettua, jälkisammutustyöt jatkuvat vielä muutaman tunnin.

Mäkelä arvioi palon syttyneen todennäköisesti itsestään.

- Tämä on aidatun alueen sisäpuolella ja lukitun portin takana, ei täällä ihmisiä liiku, Mäkelä sanoo.

- Siellä on voinut olla pellavaöljyä, lasia tai muovia, joka on ruvennut muhimaan auringon lämmöstä tuossa kasan keskellä. Se on todennäköisin syttymissyy.