Isis-tutkija: Suomen kiristyvä ilmapiiri työntää nuoria äärijärjestöihin

Helsingin yliopiston sosiologian väitöskirjatutkija Karin Creutz on tutkinut väkivaltaista ekstremismiä Suomessa. Hän haastatteli ääriliike Isisiin osallistuneiden läheisiä ja teki havainnon, joka on varmasti monelle yllätys. Isisiin lähtee aivan kunnollista, pärjäävää väkeä.



– Isisiin liittyneitä on mystifioitu paljon, ja aiheen ympärillä on jonkinlainen mediahysteria. He ovat yleensä tavallisia ihmisiä eivätkä mitään ihmishirviöitä, Creutz sanoo.



Creutz ei hyväksy ääriliikkeiden toimintaa, mutta hän on halunnut ymmärtää, miksi ääriliikkeet vetävät puoleensa. Miksi Isisiin lähdetään Suomesta ja Euroopasta?



Creutzin mukaan on olemassa vetäviä ja työntäviä tekijöitä.



Syyrian tilanne on keskeinen vetävä tekijä. Sisällissota on liikuttanut nuoria ympäri maailmaa. Samoin alueelle vetää ajatus omasta kollektiivista, jossa voisi löytää oman paikkansa.



Työntävänä tekijänä näyttäytyy Suomen yhteiskunnallinen ilmapiiri, joka on muuttunut aggressiivisemmaksi kymmenen viime vuoden aikana. Creutzin tutkimusten mukaan Suomen muslimit kokevat olevansa ahtaalla. Nykyään voi julkisesti sanoa sellaisia törkeyksiä, joita ei voinut 15 vuotta sitten kuvitellakaan.



Creutzin mukaan käynnissä on yleiseurooppalainen oravanpyörä, jossa toinen ääriliike radikalisoi toista.



Monet suomalaiset muslimit kokevat nyky-Suomen uhkaavana. He törmäävät jatkuvasti huuteluun ja tuijottamiseen, myös väkivaltaan. Jotkut kokevat olevansa oman kotimaansa vihollisia vain siksi, että ovat muslimeja.



– Kokemus siitä, ettei ole suomalainen, on nuorelle identiteettimielessä hankala, jos hänen ainoa kotimaansa on Suomi, Creutz pohtii.







Kun ilmapiiri kärjistyy, nuori kuulee helposti äärijärjestön kutsun. Isisin mukaan länsi on sodassa islamia vastaan. Creutzin mukaan asian todistelu musliminuorille ei ole kovin vaikeaa, sillä järjestön ei varsinaisesti tarvitse valehdella.



Isis muistuttaa lännen hyökkäyksestä Afganistaniin 2001 ja Irakiin 2003. Se kertoo Lähi-idän jatkuvasta sekasorrosta, se käyttää propagandassaan hyväksi kaikki hyökkäykset moskeijoihin lännessä ja syyttää länsimaita islamofobiasta. Se kertoo ikäviä tositarinoita Abu-Ghraibin ja Guantanamon vankiloista.



Kaikki tämä on Isisin kannattajakunnalle todiste siitä, että muslimien globaalia yhteisöä, ummaa, uhataan.



Heti perään Isis antaa nuorille toivon. Parempi aika koittaa. Syntyy kalifaatti, suuri Islamilainen valtio, sellainen kuin Ottomaanien valtakunta, jota kukaan ei sorra. Syntyy utopia, joka saa nuoret pakkaamaan laukkunsa.



Creutz muistuttaa, että Isis on nimenomaan valtionrakennusprojekti symboleineen kaikkineen, ja siksi se pitää erottaa perinteisestä islamiin liitetystä verkostomaisesta terrorismista.



– Isis ei kutsunut vain taistelijoita vaan myös lääkäreitä, insinöörejä, kaikenlaisia ihmisiä, joita valtiossa tarvitaan.