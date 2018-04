Isä on synnyttänyt lapsen ensi kertaa Suomessa. Raskauden kävi onnistuneesti läpi noin kolmekymmentävuotias transmies Johannes, jonka poikkeuksellisesta elämäntilanteesta Lännen Media uutisoi viime syksynä.

Johanneksen laskettu aika oli maaliskuun alkupuolella, mutta onnellinen perhetapahtuma antoi odottaa itseään pari viikkoa pitempään.

– Vauvalla oli painoa melkein neljä kiloa ja pituutta 53 senttiä, ylpeä isä kertoo.

Johanneksen mukaan raskaus sujui ongelmitta.

– Pari viimeistä viikkoa olivat aika tuskaisia, silloin alkoi vähän huumori loppua. Synnytys meni kuitenkin tosi hyvin. Menimme sairaalaan käynnistykseen ja "tupajumi" saatiin illalla ulos, Johannes kertaa.

Translaki estää lapsihaaveet

Lännen Media kertoi Johanneksen ja hänen aviopuolisonsa Petrin perhetilanteesta lokakuussa.

Johannes määritettiin syntyessään naiseksi, mutta hän on käynyt parikymppisenä läpi sukupuolen korjausprosessin ja elänyt jo vuosia miehenä. Miehen henkilöllisyystunnuksen Johannes sai kolme vuotta sitten.

Ihmisoikeusjärjestöjen kritisoima translaki edellyttää sukupuolen korjaajalta lisääntymiskyvyttömyyttä. Vaatimus täyttyy prosessiin kuuluvalla hormoniterapialla.

Johannes teki itselleen aikoinaan selväksi, että sukupuolen korjaaminen voikin merkitä lapsihaaveista luopumista.

Johannes ja Petri pohtivat ensin lapsen hankkimista esimerkiksi useamman aikuisen apilaperheenä. Johannes halusi kuitenkin lopulta yrittää lasta pariskunnan omin voimin.

Hän keskeytti hormoniterapiansa, vaikka kohdun ja munasarjojen poistoon oli jo varattu aika.

Johanneksen kuukautiset alkoivat uudestaan viime keväänä ja hän tuli yllättäen melkein heti raskaaksi.

Perhe pysyy yksityisenä

Johannes ja Petri kertoivat viime syksynä tilanteestaan julkisuuteen rohkaistakseen muita vastaavassa tilanteessa olevia ja kiinnittääkseen huomiota lainsäädännön ja terveydenhuollon epäkohtiin.

He eivät esiinny omilla nimillään, jotta perheen yksityisyys ei vaarantuisi. Isän raskaus ja synnyttäminen herättävät joissakin ihmisissä kielteisiä tunteita.

– Jotkut ovat vähän kyseenalaistaneet, että mikä tämä Johanneksen miesjuttu nyt on, kun hän on raskaana ja saa lapsen, mutta pääpiirteissään kaikki ovat olleet hyvin myönteisiä ja tukevia, Petri kertoo.

– Lähipiirimme on ollut todella täysillä mukana, Johannes kiittää.

Yhden tuttavan mielestä perhe ei oikeasti halunnut lasta, vaan poliittisen työkalun. Petrin mielestä tuttava ei tiennyt mistä puhuu, koska on itse lapseton.

– Tuli kuitenkin heti mieleen, että on hyvä, että olemme pitäneet matalaa profiilia, Petri sanoo.

Tuki yllätti positiivisesti

Terveydenhuollossa perheeseen on suhtauduttu ammattimaisesti.

– Meidät on kohdattu perheenä ja minut ihmisenä, eikä tilanteestamme ole tehty ongelmaa. Meitä on tuettu tosi hyvin, mikä on ollut oikein positiivinen yllätys, Johannes kertoo.

Yksi hoitaja äiditteli Johannesta synnytyksen jälkeen.

– Itseäni se enemmän huvitti, Johannes kertoo.

Terveydenhuollon tietojärjestelmät eivät tunnista tilannetta, jossa mies on raskaana. Niinpä Johanneksen raskaus ei ole näkynyt hänen terveystiedoissaan koko aikana.

Avioparia on huolettanut, ettei tieto raskaudesta kulje terveydenhuollossa, jos Johannes sattuisi vaikka menettämään tajuntansa ja hänet vietäisiin sairaalaan.

– Siihen huoleemme turvallisuudesta ei ole oikein vastattu. Asia on tasa-arvovaltuutetulla vetämässä, Petri sanoo.

Lainsäädännössäkin on yhä puutteita. Esimerkiksi äitiysraha on määritelty kuuluvaksi naiselle. Johanneksen mukaan hän on kuitenkin saanut Kelalta myönteisen päätöksen äitiyspäivärahasta. Ainoaksi tukiin liittyväksi ongelmaksi on toistaiseksi jäänyt se, että Johanneksen on täytynyt tehdä hakemukset paperisina, koska Kelan nettilomakkeetkaan eivät hyväksyneet miehen henkilötunnusta.

Toiveena toinen lapsi

Arki täyttyy nyt tuttipullosta ja kakkavaipoista.

– Vauva-arki on lähtenyt toimimaan hyvin. Rutiinit löytyivät nopsaan ja sairaalasta saatiin hyvin ohjausta ja tukea korvikeruokintaan. Vauva on oikea syöppö, Johannes kuvailee.

Perhe on saanut uskoa siihen, että sama voisi onnistua uudestaankin.

– Yritämme vielä toista lasta, sen jälkeen Johannes jatkaa hoitojaan, Petri kertoo.

– Yritämme parhaamme, mutta eihän sitä ikinä tiedä, mitä onni suo, Johannes toteaa.