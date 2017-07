IS: Suviseuroilla oli kateissa lapsiakin, mutta tavaroita hävisi tuhansia

Porin Suviseurat keräsi hurjat 87 000 ihmistä viikonlopun aikana.

Jättimäisen kesätapahtuman keskellä hukkaan voi joutua yhtä jos toista. Väenpaljouden keskellä esimerkiksi lapset voivat joutua eksyksiin. Ilta-Sanomien mukaan perjantaina hukkaan joutui noin 70 lasta. Kaikki toki löytyivät.

Kuten kaikki Suviseroissa käyneet tietävät, järjestelykoneiston rutiini on käsittämättömän hyvä ja ottaa huomioon lähes kaiken. Niinpä kadonneiden lapsienkin varalle on järjestelmä: eksyneiden lasten hoivapaikka. Siellä kadonnut jälkikasvu on tallessa odottamassa noutajaansa.

Löytötavaroita tuleekin sitten huomattavasti enemmän kuin kadonneita lapsia. Ilta-Sanomien mukaan tapahtuma-alueen löytötavarapisteessä oli vielä maanantaiaamuna tuhansia esineitä odottamassa omistajaansa.

Löytötavarapisteeltä kerrotaan IS:lle, että omistaajansa on vailla liki kaikkea mahdollista sukista, kengistä ja tuteista lompakoihin ja puhelimiin.

Yksi esine on ainutlaatuinen: pieni rasia, jossa on lasten hampaita. Sellaista ei ole aiemmin löytötavaroihin tuotu.