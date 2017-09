Suomessa on liikkeellä Prisman nimissä tehty nettihuijaus, kertoo Ilta-Sanomat.

Kyseessä on sähköposti, jolla kehotetaan vastaanottaja aktivoimaan 500 euron lahjakortti Prismaan. Viestissä on linkki, joka vie yhteystietoja kysyvälle verkkosivulle. Verkkosivulla paljastuu, että lahjakortin maksamiseksi on maksettava yhden euron maksu.

Sivun alareunassa kerrotaan, että tarjouksen vastaanottaminen aloittaa viiden päivän mittaisen kokeilujakson tietovisasivustolla. Viiden päivän jälkeen palvelu maksaa 39 euroa 15 päivän jaksolta. Teksti on valkoista vaaleanharmaalla pohjalla ja sijoitettu sivulle siten, että se jää monen näytön ulkopuolelle ilman näytön vieritystä.

Tämä nettihuijauksen muoto tunnetaan tilausansana: käyttäjä tilaa maksullisen palvelun tietämättään.

Ilta-Sanomien uutinen.