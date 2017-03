IS: Orpolla ministereistä eniten poissaoloja valtuustosta

Petteri Orpolla (kok.) on hallituksen ministereistä eniten poissaoloja kunnanvaltuuston kokouksista päättyvällä vaalikaudella. Asia käy ilmi Ilta-Sanomien tekemästä selvityksestä.

Valtiovarainministeri Orpo on Turun kaupunginvaltuuston jäsen. Hän on ollut vuonna 2013 alkaneella vaalikaudella poissa vuosittain yli puolesta valtuuston kokouksista. Lisäksi hänelle on tullut osittaisia poissaoloja, joissa hän on joko poistunut tai saapunut kesken kokouksen.

Myös joillakin muilla Sipilän hallituksen ministereillä on kertynyt runsaasti poissaoloja valtuustojen kokouksista. Heihin lukeutuvat Ilta-Sanomien mukaan Timo Soini ja Pirkko Mattila (ps.).

Useat Sipilän hallituksen ministereistä hakevat tämän kevään kuntavaaleissa jatkopaikkaa kotikuntiensa valtuustoihin.

