4,4 miljoonaa täysikäistä on Suomessa joten todella kova tulos on Niinistön äänimäärä.

Niin ja ainoastaan 1,3 milj. äänestänyttä äänestäjää ei äänestänyt Niinistöä, että mikä on ongelmasi?

Ja voidaan sanoa, että 3,1 miljoonaa antoi tukensa Niinistölle kun kerran 1,3 milj. äänestämättä jättänyttä periaatteessa antoi nuo äänet Niinistölle.