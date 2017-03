IS: Moni Kainuun kunta sekä Kemi ja Kittilä erottuvat pahoinpitelymäärissä - Oulu rauhallisempi kuin moni muu iso kaupunki

Nyrkki heiluu pohjoisessa Suomessa selvästi keskimääräistä useammin monessa Kainuun kunnassa sekä Kemissä ja Kittilässä, kertoo maanantain Ilta-Sanomien kokoama pahoinpitelytilasto.

Kunnat on siinä pantu järjestykseen sen mukaan, montako pahoinpitelyä per 10 000 asukasta niissä on vuosien 2013-2015 aikana tilastoihin kirjattu.

Pohjoisen Suomen väkivaltakartassa punaisina erottuvat Lapissa Kittilä ja Kemi, Kainuussa Vaala, Kajaani, Ristijärvi ja Sotkamo.

Niissä kaikissa tapahtui vuosina 2013-2015 yli 80 pahoinpitelyä per 10 000 asukasta. Maan vähiten väkivaltaisissa kunnissa luku jää alle 40:n.

Kemin väkivaltalukema, 108 pahoinpitelyä on hätkähdyttävä siksikin, että muutaman kilometrin päässä sijaitsevassa Keminmaan kunnassa tekoja kirjattiin keskimäärin alle puolet Kemin määristä eli vajaat 40 kappaletta per 10 000 kuntalaista.

Isot kaupungit levottomia

Isojen kaupunkien joukossa Oulu sijoittuu "pahoinpitelyherkkyydessä" rauhallisempaan päähän. Selvästi enemmän pahoinpitelyjä asukaslukuun nähden tapahtuu esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Oulun pahoinpitelymäärä keskimäärin vuodessa per 10 000 asukasta on 65, kun Helsingissä vastaava luku on 95 ja Tampereella 72.

Oulun ympäristössä esimerkiksi Kempeleessä määrä on 48 pahoinpitelyä, Muhoksella reilut 60.

Koko maata katsottaessa isoissa kaupungeissa nahistellaan lehden mukaan lähes poikkeuksetta paljon.

Asukaslukuun suhteutettuna vähiten pahoinpitelyväkivaltaa tapahtuu Ahvenanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

IS:n selvityksessä ovat mukana kaikki 313 kuntaa. Pahoinpitelyjen luvuissa ovat mukana lievät, "normaalit" ja törkeät pahoinpitelyt.

Kaikkiaan poliisin tietoon tulee Suomessa joka päivä melkein sata pahoinpitelyä.

Vuonna 2015 niitä kertyi kaikkiaan vajaat 34 000 kappaletta. Lehden saamien ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 määrä pysytteli samalla tasolla.

Tilastot eivät kerro kaikkea

Selvityksessä käytetyt Tilastokeskuksen luvut eroavat poliisin kirjaamista luvuista, sillä näiden tahojen kirjaamiskäytännöt poikkeavat toisistaan, IS kertoo.

Tilastointitapa on myös sellainen, ettei se kerro suoraan esimerkiksi tappelujen määrää: jos vaikkapa 15 henkilöä nujakoi yhdessä joukkotappelussa, tilastoon voi päätyä kymmeniä pahoinpitelyjä, kun samat henkilöt ovat sekä epäiltyjä että asianomistajia eli uhrin asemassa.

Samoin kahden henkilön mukiloidessa toisiaan kirjautuu tilastoon kaksi pahoinpitelyä. Tilaston antama kuva voi siis olla usein synkempi kuin kunnan todellinen tilanne.

Tilastoinnin näköharhasta kertoo sekin, että Suomen väkivaltaisin kunta on pieni Oripää Varsinais-Suomessa.

Lehden mukaan taustalle kätkeytyy jo sinällään järkyttävä perhetragedia: Oripään ykköstilan taustalla on yksi ainoa mies, joka parin vuoden aikana on pahoinpidellyt puolisonsa kymmeniä kertoja.