IS: Lumijoella maan kolmanneksi matalin MPR-rokotuskattavuus, Savukoskella ja Pelkosenniemellä heikoin

Tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotaudilta suojaavan MPR-rokotteen rokotuskattavuus on koko maassa hyvä, mutta rokotuskattavuus vaihtelee runsaasti alueittain, uutisoi Ilta-Sanomat.

– Suomessa on paljon sellaisia terveyskeskuksia, joissa MPR-rokotuskattavuus on koko ajan ollut reilusti yli 95 prosenttia, ja sitten on joitakin alueita, joissa kattavuus on ollut toistuvasti matalampi, kertoo THL:n asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo.

THL:N rokotusrekisterin mukaan vuonna 2014 syntyneitä lapsia on rokotettu erityisen hyvin Koillismaalla, Kainuussa ja Itä-Lapissa. Täysi rokotuskattavuus on yhteensä 13 terveyskeskuksen alueella.

Pohjois-Pohjanmaalla heikoiten rokotettiin vuonna 2014 syntyneitä lapsia Lumijoen alueella, jossa rokotuskattavuus oli 84 prosenttia. Kattavuus on maan kolmanneksi heikoin Pelkosenniemen ja Savukosken jälkeen, jossa rokotuskattavuus on 73 prosenttia. Seuraavaksi heikoin rokotuskattavuus oli Vihdissä ja Karkkilassa, jossa lapsista rokotettiin 84,5 prosenttia ja Uudenkaupungin alueella, jossa rokotuskattavuus on 86,2 prosenttia.

Elonsalon mukaan lapsi jätetään rokottamatta tiedon puutteesta, vääristetyn tiedon takia tai lähipiirin tai yhteisön painostuksesta. Rokotusvastaisuus leviää tehokkaasti sosiaalisessa mediassa. Myös tietyillä alueilla on henkilöitä, jotka levittävät omia uskomuksiaan rokotteista.

MPR-rokotusta vastustavia ihmisiä löytyy Elonsalon mukaan muun muassa Pietarsaaren alueelta. Pietarsaaren terveyskeskuksessa on koko rokotusrekisterin olemassaolon ajan mitattu alle 90 prosentin MPR-rokotuskattavuus. Vuonna 2013 alueella syntyneistä lapsista on rokotettu tuhkarokkoa vastaan vain vähän yli 85 prosenttia.

Tuhkarokon vaarallisuus ja sen jälkitaudit eivät ole riittävän tunnettuja kaikkien vanhempien keskuudessa.

Etelä- ja Kaakkois-Euroopassa riehunut tuhkarokko on kaikkein vaarallisin pienille lapsille. Suomessa on kuluneen kesän aikana tavattu neljä tuhkarokkotapausta.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yhteensä 35 ihmistä on kuollut tuhkarokkoon Euroopassa viimeisen vuoden aikana. 31 kuolemaan johtaneista tartunnoista tapahtui Romaniassa. Viimeisin tapaus sattui Italiassa, kun tuhkarokko vei kuusivuotiaan pojan hengen. Myös Saksassa ja Portugalissa on ollut kuolemantapauksia.

