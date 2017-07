Iltalehti: Moottoripyöräjengi Cannonball on hajonnut

Iltalehden tietojen mukaan järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi määritelty moottoripyöräjengi Cannonball MC on hajonnut. Iltalehden tietojen mukaan vuonna 1991 perustettu Cannonball hajosi viime viikolla, kun suurin osa jengin paikallisosastoista lopetti toimintansa sisäisten erimielisyyksien takia. Kotimaisella jengillä on ollut toimintaa noin kymmenellä paikkakunnalla.

Keskusrikospoliisi kertoi Iltalehdelle maanantai-iltana, että Cannonballissa on niin sanotusti joku tilanne päällä. Järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi määritellyn liivijengin kasvot julkisuudessa on viime vuosina ollut Janne ”Nacci” Tranberg, jolla on mittava rikoshistoria.

Cannonballin jäseniä on tuomittu vuosien varrella muun muassa lukuisista väkivalta-, huume- ja talousrikoksista. Jyrkän hierarkkiseen jengiin on päässyt vain toisen jäsenen suosituksella. Jengin jäseniä on sitonut lisäksi ehdoton lojaaliusvelvoite.

