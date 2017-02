Iltalehti: Kevitsan kaivoksella varoituksen saaneista työntekijöistä pidetty musta lista vuoti vahingossa

Ruotsalaisen Boliden-konsernin omistamalla Kevitsan kaivoksella Sodankylässä on pidetty mustaa listaa varoituksen saaneista työntekijöistä, kertoo Iltalehti.



Lehden uutinen perustuu Metalliliiton tietoihin.



Mustan listan olemassaolo paljastui, kun työnantajan edustaja lähetti vahingossa laajalla jakelulla työpaikan sähköpostilistalla tietoja henkilöistä, jotka ovat saaneet työhistoriansa aikana työnantajaltaan varoituksen tai varoituksia.



Metalliliiton mukaan työnantaja oli laatinut kirjalliset ohjeet varoituskäytännöistä, ja laittanut ohjeet henkilöstölle jakeluun.

Sähköpostin mukana lähti myös lista varoituksen saaneista työntekijöistä. Listalla on liiton mukaan kymmeniä nimiä.



Metalliliitto kertoo tehneensä asiasta tutkintapyynnön poliisille.



Iltalehti ei tavoittanut Bolidenin Kevitsan kaivoksen toimitusjohtajaa Alan Delaneytä kommentoimaan asiaa.



Lehden mukaan myös Bolidenin Kokkolan yksikössä on käännytty viranomaisten puoleen. Yksikön työntekijät ovat tehneet poliisille tutkintapyynnön varoituksista, jotka he saivat taannoisen mielenilmauksen takia.