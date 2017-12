Tuo jonninjoutava tyhmyys on kiellettävä kokonaan! Ruotsissa ollaan fiksuja,siellä tehdään laser show näiden räiskintöjen ja paukuttelujen tilalle,syynä luonnoneläinten häiriintyminen! Se on ihan kauheaa kaikille linnuille jotka on asettuneet yöpuulle,niin alkaa se järkyttävä "keskiyön sota"! Raukat säntäilee paniikissa mihin sattuu,samoin metsän eläimet+ kotieläimet pelkää. Kyllä se uusivuosi tulee ilman näitä kaikella tavalla saastuttavia ammuksiakin. Hirveä siivo ja käry täyttää tienoon.