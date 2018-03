Ilmoitukset jätettävä kuun loppuun mennessä – Väyrynen kertoi keräävänsä kampanjarahaa oheistuotteiden myynnillä

Presidentinvaalissa ilmoitettava jokainen yksittäinen tuki ja sen antaja, jos tuen arvo on vähintään 1 500 euroa.

Oikeusministeriöllä ei ole tietoa siitä, mihin Kansalaispuolueen julkisuuteen tuoma tieto epäselvyyksistä Paavo Väyrysen vaalirahoituksessa liittyy. Kansalaispuolue ilmoitti lauantaina erottaneensa puolueen perustaneen Väyrysen tilinkäyttöön liittyvien väärinkäytösten ja vaaliraharikkomusten vuoksi. Kansalaispuolue ei yksilöinyt tarkemmin, mistä näissä on kyse.

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä kertoo Lännen Medialle kuulleensa Kansalaispuolueen Väyrysen vaalirahoitukseen kohdistamista epäilyistä lauantaina uutisista.

– Meillä ei ole ollut asiasta tietoa. Asiasta saadaan selkoa viimeistään sitten, kun ehdokkaat ovat jättäneet vaalirahailmoituksensa Valtiontalouden tarkastusvirastolle, Jääskeläinen toteaa.

Ilmoitus on jätettävä kahden kuukauden kuluessa vaalin tuloksen vahvistamisesta. Viime presidentinvaalien osalta tämä tarkoittaa sitä, että ilmoitusten on oltava VTV:llä maaliskuun 30. päivään mennessä.

Presidentinvaalissa on ilmoitettava erikseen jokainen yksittäinen tuki ja sen antaja, jos tuen arvo on vähintään 1 500 euroa. Jos tuki on annettu ostamalla yksilöitäviä tavaroita tai palveluita, ilmoitettavaksi tueksi katsotaan vain sen nettomääräinen arvo. Jos ehdokas tai ehdokkaan tukiryhmä on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi, ilmoitukseen pitää liittää suunnitelma lainan takaisinmaksusta.

Väyrynen oli presidentinvaalissa valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Hän tuli neljänneksi 6,2 prosentin kannatuksella. Väyrynen kertoi joulukuussa, että hän aikoo rahoittaa kampanjaansa oheistuotteiden, kuten kirjojen ja mukien myynnillä. Väyrysen kampanjapäällikkö Seppo Hauta-aho arvioi tammikuussa Lännen Medialle, että kampanjan kustannukset tulevat olemaan 140 000–150 000 euron väliltä. Kampanjatuotteiden myyntituottojen hän arvioi kattavan 50 000–60 000 euroa kuluista. Satunnaisilla lahjoituksilla ja tukiryhmän liittymismaksuilla oli tavoitteena saada kokoon noin 15 000 euroa.