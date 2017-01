Ilmatieteen laitos: Lapin tunturissa puhalsi hirmumyrsky, "Kaupungeissa olisi tullut valtava hävitys"

Torstaina puhaltanut talvimyrsky yltyi hirmumyrskylukemiin Pallaksen Laukukerolla Muoniossa alkuillasta.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eerik Saarikalle kertoo, että tuulennopeus oli mittausasemalla lähes 37 metriä sekunnissa. Puuskissa tuuli puhalsi jopa 44 metriä sekunnissa.

– Se on todella voimakas tuuli. Suomessa ei merellä mitata koskaan hirmumyrskyä, eikä maa-alueillakaan tuntureita lukuunottamatta, Saarikalle kertoo.

– Jos vastaava tuuli olisi puhaltanut Rovaniemellä tai Oulussa, siellä olisi valtava hävitys.

Hirmumyrskystä on kyse silloin, kun tuulen nopeus on 33 metriä sekunnissa. Edellisen kerran hirmumyrskyn lukemia on mitattu Suomen tuntureilla vuonna 2013.

Kovia tuulilukemia mitattiin torstaina myös muilla tunturialueilla. Esimerkiksi Pyhätunturilla Pelkosenniemellä keskituuli oli 30 metriä sekunnissa.

Hirmumyrsky on paikallinen ilmiö

Lapin hirmumyrskytuulet ovat hyvin paikallisia ilmiöitä. Esimerkiksi Muonion kirkonkylän mittausasemalla tuulen nopeus oli torstain voimakkaimmissakin puuskissakin enintään noin 18 metriä sekunnissa.

Tuntureiden kova tuuli on monen tekijän summa.

– Täytyy olla kova perusvirtaus, joka ylempänä ilmakehässä puhaltaa voimakkaammin, Saarikalle sanoo.

Lisäksi mittausaseman sijainnilla voi olla vaikutusta mittaustulokseen, sillä maastonmuodot voivat vahvistaa virtausta.

Kovimmat tuulet puhaltavat Suomessa tuntureilla, jossa on suurimmat paljakat eli puuttomat alueet.

– Pintojen rosoisuus vaikuttaa tuuleen. Jos on puustoa, se lisää kitkaa ja tuulen voimakkuus laskee huomattavasti.

Saarikallen mukana Pallaksen alue on otollinen koville tuulille myös siksi, että se nousee selvästi sitä ympäröivän maaston yläpuolelle.

Kilpisjärvellä tuli runsaasti lunta

Kilpisjärvelle torstain myrskyrintamat toivat puolestaan runsaasti lumisateita. Lunta tuli niin paljon, että Kilpisjärveltä Norjaan menevä tie jouduttiin perjantaina sulkemaan liikenteeltä.

Saarikalle sanoo, että lunta saattaa tulla vielä perjantain aikana.

– Kylmä luoteinen ilmavirtaus tuo yhä lumikuuroja Käsivarren Lappiin.

Vuorokauden aikana alueelle satoi kymmeniä senttejä lunta.

