Ilmatieteen laitokselta lohtua kesäsään puutteesta harmistuneille: "Sää on tänään lämmintä ja aurinkoista koko maassa"

”Sää on tänään lämmintä ja aurinkoista koko maassa.” Näin toteaa Ilmatieteen laitos sivuillaan sunnuntaina puolenpäivän säätiedotuksessaan. Suomi-neito on koristeltu joka puolella keltaisilla auringon kuvilla, ja sadepilvet loistavat poissaolollaan.

Lause on sikäli merkityksellinen, että kenkkuillut sää on aiheuttanut uskonpuutetta siitä, alkaako kunnon kesä ollenkaan.

Päivän ylimmät lämpötilat ovat olleet sunnuntaina 20 ja 24 asteen välillä, ja maanantainakin elohopea jaksaa vähitellen pilvistyvästä säästä huolimatta kivuta ylimmillään 20 asteeseen maan länsiosassa. Itäosassa viikko alkaa jopa muutaman asteen lämpimämmässä säässä. Myös pohjoisessa lämmintä on ylimmillään yli 20 astetta.

Lämmin sää on levien herkkua

Lämmin ja suurimmaksi osaksi heikkotuulinen sää on sinileväkukinnoille herkkua.

Järvillä leväkukinnot ovat lisääntyneet Suomen ympäristökeskuksen mukaan edelleen. Pitkäkestoisin kukinta on Lappeenrannan Haapajärvellä, ja erittäin runsaasti levää on Pyykösjärvellä Oulussa. Hieman sinilevää on havaittu 24 paikalta ja runsaasti 11:ltä. Levähavaintoja löytyy Oulun ja Lappeenrannan lisäksi muun muassa Tampereen, Lappeenrannan, Jyväskylän ja Joensuun seuduilta.

Järvivesien pikkuhiljaa nouseva lämpötila auttaa levien kasvua. Maan etelä- ja keskiosassa pintaveden lämpötilat ovat enimmäkseen 18-20 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 16-17 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.

Merialueilla ensimmäiset havainnot

Merialueilla kesän ensimmäiset pintakukintahavainnot tehtiin tällä viikolla.

- Tuulten tyyntymisen myötä sinilevien pintaesiintymiä alkoi muodostua viime viikonloppuna läntiselle Suomenlahdelle. Alkuviikosta sinilevää esiintyi laajoilla alueilla Itämeren pääaltaan pohjoisosasta Suomenlahden suulle. Suomenlahden itäosassa havaittiin heikkoa kukintaa Viron rannikon edustalla, erikoistutkija Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta sanoo tiedotteessa.

Ympäristökeskus muistuttaa, että sinilevää sisältävään veteen kannattaa varautua niin, että se voi aiheuttaa terveyshaittoja.

