Ilmastonmuutos toisi Suomelle ehkä lämpöä, tulvia ja tuholaisia – arktiset lajit ovat heikoilla

Mielestäni aivan kaikki tietävät ilmastonmuutoksen olevan fakta. Siis jokainen ymmärtää sen, että on ollut jääkausi ja uusi jääkausi tulee jälleen tulevaisuudessa 100% varmuudella. Kieltäydyn uskomasta että löytyy yhtäkään henkilöä joka oikeasti tämän kiistäisi.

Ilmastonmuutos on täydellinen luonnon ilmiö joka tapahtuu koko ajan ja kaikkialla. Grönlanti on ollut aikanaan täysin vihreä tasanko ja sellaiseksi se on jälleen tuleman tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos on vain ja ainoastaan positiivinen asia, koska luonnollisuus on positiivista. Voi olla, että joskus jotain megakorporaatiota tai poliitikkoa kismittää luonnollisuus, mutta se ei faktoja muuta ja ilmastonmuutos on hyvä asia.

Poliitikkojen lempiaihe on väittämä siitä, että hiilidioksidi nopeuttaisi ilmastonmuutosta ja näin ollen seuraava jääkausi tulisi aikaisemmin kuin se muutoin tulisi. Tuollainen on aivan höpöpuhetta ja puhdasta politikointia. Hiilidioksidi on sekin elämän ja rakkauden luonnollinen kaasu ja erittäin hyvä asia. Mitä enemmän, niin sitä parempi ja tuloksena mahtavat metsät jotka kiittävät ja kasvavat kun saavat hiilidioksidia. Poliitikkojen sietäisi hävetä kun yrittävät meille luikuria laskettaa.