Ilmastonmuutos ei ole mielipidekysymys, totesi presidentti Niinistö puheessaan - "Jokaisen meistä otettava vastuuta"

Presidentti Sauli Niinistö aloitti uudenvuodenpuheensa muistuttamalla Suomen itsenäistymistä seuranneesta sisällissodasta. Niinistön mukaan vuosien 1917 ja 1918 muistot ovat liki vastakkaiset.

- Ensin tapahtui parasta ja sitä seurasi pahinta, mitä kansakunta voi kohdata. Itsenäisyyden vuosi vaihtui sisällissodan vuodeksi, eikä edes pitkä aika ole kaikkia sen arpia peittänyt.

Itsenäisyyden alku ei ollut ”yhdessä” vaan pahasti erillään, Niinistö jatkoi viitaten itsenäisyyden juhlavuoden tunnussanaan. Hänen mukaansa historian suhteen on uskallettava olla rehellinen.

- Vain rehellisyys luo pohjan luottamukseen. Yhteisö on vahva, jos se kykenee käsittelemään myös kipeitä asioita. Menneisyyden kanssa on hierottava sovintoa.

Niinistö jatkoi toteamalla, että vasta vuosikymmenten myötä luottamus kansanvaltaan kasvoi ja syntyi kansallistunne yhteisyydestä.

Niinistön mukaan opetus vaikeuksista ja niistä selviämisestä on se, että ihmisillä on oikeus olla eri mieltä ja sitä on osattava kunnioittaa.

"YK on korvaamaton rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi"

Niinistö muistutti uudenvuoden puheessaan YK:n merkityksestä kansainvälisessä politiikassa. Niinistön mukaan YK on puutteistaan huolimatta korvaamaton toimija kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi.

Niinistö sanoi, että YK:sta tuli joulun alla sekä myönteinen että pahaenteinen viesti. Myönteistä Niinistön mukaan oli, että turvallisuusneuvosto kykeni yksimielisyyteen Pohjois-Korean lisäpakotteista. Pahaenteisenä Niinistö pitää Yhdysvaltojen kovasanaista kritiikkiä YK:ta kohtaan.

"Naisia on kehitysmaissa tuettava astumaan eturiviin"

Niinistö nosti perinteisessä uudenvuodenpuheessaan esille ilmastonmuutoksen ja korosti sen olevan todellinen uhka, ei mielipidekysymys. Ilmastonmuutoksen suhteen on toimittava nopeasti, sillä olemme takamatkalla, Niinistö sanoi.

- Monille meistä ymmärrys siitä on tullut myöhään ja olisi tullut vielä myöhemmin ilman niitä ihmisiä, jotka herätystä ovat soittaneet. Hyvä kun herättivät, Niinistö sanoi.

Niinistö puhui myös kehitysmaiden naisten asemasta ja tyttöjen oikeudesta koulutukseen. Naisia on kehitysmaissa tuettava astumaan eturiviin, Niinistö totesi.

Niinistön mukaan naisten panos on Suomen tarinassa ollut korvaamaton, joten olisi vaikea kuvitella, miten muualla olisi vara jättää se käyttämättä.

Lopetus Seitsemästä veljeksestä: "Jos riitaa etsimme, niin kyllä löydämme aina syitä"

Niinistö päätti puheensa sitaattiin Aleksis Kiven Seitsemästä veljeksestä.

- Maailma muuttuu, mutta jotakin samaa jää. Jo Seitsemän veljeksen Juhani tiesi, kuinka ”Kaikki käy hyvin, jos vaan itse kukin kohdastamme harrastelemme yksimielisyyttä ja sovintoa. Mutta kas jos riitaa etsimme, niin kyllä löydämme aina syitä niskaharjastemme kohotteiksi.”

Presidentin perinteinen uudenvuodenpuhe on arvokas instituutio, jossa valtionpäämies pääsee puhumaan ja näyttämään suuntaa suoraan kansalaisille. Ensimmäisen uudenvuodenpuheen piti presidentti P.E. Svinhufvud radiossa vuonna 1935. Ensimmäisen televisioidun puheen piti presidentti Urho Kekkonen vuonna 1958.