Ilmailualan lakko ärsytti Estonian pelastustöitä johtanutta: ”Menkää muualle, jos ei työt maista”

Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli perjantaina puolenpäivän jälkeen harvinaisen rauhallista. Ilmoitustaululla olevista lennoista lähes kaikki Finnairin lennot oli peruttu.



Ilmailualan unionin IAU:n maapalvelujen työnseisaus kestää klo 15:sta iltaseitsemään. Se koskee muun muassa turvatarkastusta, matkustajapalveluja sekä aula- ja asematasotoimintoja.



Hieman ennen iltakuutta Marokkoon on määrä lähteä Corendon Dutch Arilinesin lento. Sen matkustajia oli saapunut kentälle varmuuden vuoksi jo lähes kuusi tuntia ennen koneen lähtöä.



– Ajattelimme, että emme saa ainakaan tavaroita koneeseen, ellemme tule ajoissa. Lomalennot lähtevät yleensä perjantaisin kello 16:n jälkeen. Silloin voi olla ruuhkaa, vaikkei vielä olekaan, espoolainen Raimo Tiilikainen sanoi.



Lentoyhtiö ei ollut Raimo ja Virpi Tiilikaiseen etukäteen lakosta yhteydessä, vaan he saivat tiedon siitä televisiosta.



Tiilikaiset eivät työtaistelua hyväksy. Autolautta Estonian pelastustöitä vuonna 1994 johtaneen Raimo Tiilikaisen mukaan ilmailualan työntekijät sahaavat nyt omaa oksaansa.



– Tulee sellaiset säädökset, ja koneet alkavat hoitaa hommia niin, että menkää muualle töihin, jos eivät työt maista. Kaiken lisäksi meillä on ollut lama kymmenen vuotta, ja taloudessa pitäisi päästä ylös. Ei se lakko sitä korjaa, Raimo Tiilikainen sanoi.

Työtaisteluun osallistumassa pari tuhatta työntekijää



Kirkkonummelta kentälle tulleet Anne-Mari Reinas ja Heiki Ilves eivät hekään kiitelleet lakkolaisia.



– Mikseivät ne, keillä on todella pienet palkat, kuten siivoojat ole lakossa? Heidän puolesta ei taistele kukaan. Seuraavan kerran ostan lentolipun Riiasta, Tallinnasta tai Tukholmasta, koska täällä on aika jokin lakko, Anne-Mari Reinas harmitteli.



– Meidän pitää nyt ehtiä turvatarkastuksesta ja tullista läpi kello 15 mennessä, tai muuten joudumme menemään takaisin kotiin, Heiki Ilves pelkäsi.

Heiki Ilves ja Anne-Mari Reinas kummastelivat sitä, että Helsinki-Vantaan lentoasemalla on jatkuvasti lakkoja. He kiirehtivät tekemään lähtöselvitystä, jotta varmasti pääsevät illalla Marokon-koneeseen. KUVA: Kimmo Penttinen





Yhdessä tukilakkojen kanssa työtaisteluun on määrä perjantaina osallistua pari tuhatta työntekijää.



Finnair ilmoitti etukäteen peruvansa perjantaina yli 90 lentoa eli suunnilleen saman määrän kuin viime viikon perjantain työnseisauksen takia.



Kiista johtuu lentoasemien maapalveluja hoitavan Airpron työehdoista. Finnair ei ole kiistan osapuoli, mutta lakkoihin osallistuvat työntekijät hoitavat myös Finnairin lentoja.



Airpron työehdoista on neuvoteltu jo viikkoja. Osapuolet ovat kiistelleet muun muassa siitä, kenen sopimaa työehtosopimusta Airpron maapalveluissa sovelletaan.



IAU:n mukaan työnseisauksen on määrä jatkua ensi viikon keskiviikkona, torstaina ja perjantaina kello 14-18.