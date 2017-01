Ilkka Kanervan on vakuutettava suurvallat Etyjin pääsihteerikisassa – ”Vaatimustaso on kova”

Kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok) joutuu vakuuttamaan niin Venäjän kuin Yhdysvallatkin kyvyistään ja sopivuudestaan, mikäli hän aikoo kurkottaa Etyjin pääsihteeriksi.



– Kyllä, valinta edellyttää jäsenmailta yksimielisyyttä. Se tekee tilanteesta huomattavan vaativan, Kanerva toteaa Lännen Medialle.



Ulkoministeriö tiedotti maanantaina, että Suomi asettaa Kanervan ehdokkaaksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin pääsihteeriksi.



Järjestön toimintaan on viime vuosina kohdistunut aiempaa kovempia paineita, kun Venäjä on ryhtynyt rikkomaan kansainvälisen politiikan pelisääntöjä. Viime vuonna Hufvudstadsbladet uutisoi, että Venäjä torppasi Astrid Thorsin (rkp) jatkon Etyjin vähemmistövaltuutettuna, koska pahastui Thorsin lausunnoista, joissa tämä esitti huolensa tataarien ja Krimin tilanteesta.



– Turvallisuustilanne on ilman muuta kovin haasteellinen. Tilanne ei päästä tällaisia yhteistoimintajärjestöjä helpolla. Euroopan turvallisuusrakenteita haastetaan, ja tällaisessa tilanteessa vaatimustaso Etyjin pääsihteeriksi valittavaa kohtaan on hyvin kova, Kanerva sanoo.



Kanervalla pitkä ura Etyjissä



Etyj sai alkunsa kylmän sodan liennytykseen kuuluvasta Helsingin Ety-konferenssista vuonna 1975. Nykyään Etyjiin kuuluu 57 jäsenvaltiota ja siitä on muodostunut yksi keskeisimmistä turvallisuusrakenteista Eurooppaan ja Aasiaan.



Kanerva aloitti kansanedustajana samana vuonna, kun ETY-konferenssi kohdisti maailman katseet Helsinkiin 42 vuotta sitten.



Kanervalla on pitkä ura myös Etyjissä. Hän toimi järjestön puheenjohtajana vuonna 2008 ulkoministerinä toimiessaan. Vuosina 2014–2016 Kanerva oli Etyjin parlamentaarisen yleiskokoukseen puheenjohtaja ja tällä hetkellä hän toimii yleiskokouksen erityisedustajana rauhanvälitystehtävissä.



Etyjin nykyisen pääsihteerin, italialaisen Lamberto Zannierin toinen kausi pääsihteerinä päättyy kesäkuussa. Hänen kaudellaan on jouduttu seuraamaan muun muassa arabikevään muuttumista epävakaudeksi Euroopan reunamailla, Etyjin tarkkailijoiden sieppaamisia Itä-Ukrainassa ja pakolaiskriisiä kiihdyttäviä Venäjän pommituksia Syyriassa.



Kanerva kuvailee Etyjin pääsihteerin tehtävää ”rankaksi työmaaksi”, joka vaatii kykyä hyvään vuorovaikutukseen.



– Tehtävä on äärettömän motivoiva. Jos ajattelee multijärjestöjä, niin en oikein näe mikä muu kuin YK:n pääsihteerin tehtävä on vielä laaja-alaisempi, Kanerva sanoo.



Monipolvinen prosessi



Kanerva pitää selvänä, että pääsihteerikisaan tulee useita ehdokkaita mukaan. Hän ei vielä osaa sanoa, millainen kampanja hänen valintansa tueksi olisi järkevää rakentaa.



– Edessä on hyvin monipolvinen prosessi, Kanerva arvelee.



Jos Kanerva valitaan, hän joutuu pyytämään eroa eduskunnasta. Ero myönnettäneen ilman soraääniä näin merkittävän tehtävän ollessa kyseessä. Tässä tilanteessa Kanervan tilalle eduskuntaa nousisi Varsinais-Suomen vaalipiiristä kokoomuksen ensimmäinen varakansanedustaja Pertti Hemmilä.