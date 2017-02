Ilkka Kanerva selonteosta: ”Suomi ei ole näin merkittävää tiikerinloikkaa tehnyt aikaisemmin”

Puolustuspoliittisessa selonteossa mainitut lisäsatsaukset puolustukseen pitää tehdä valtion vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta, toteaa eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.). Hän yhtyy muutenkin torstaina julkaistuun selontekoon.



– Tämä tilanne ei kysy sitä, milloin talouden tilanne sallii tehdä jotain, Kanerva toteaa Lännen Medialle.



Torstaina julkaistussa selonteossa esitetään suuria taloudellisia hankintoja Suomen puolustuskykyyn. Hornet-hävittäjien korvaajien lisäksi selonteossa todetaan tarve myös merivoimien uusille alushankinnoille.



Pelkästään Hornet-korvaajien hinnaksi arvioidaan selonteossa 7–10 miljardia euroa. Merivoimien alusten hankinta-arvioksi selonteossa on kirjattu 1,2 miljardia euroa.



Lisäksi sodan ajan joukkojen määrää on tarkoitus kasvattaa nykyisestä 230 000:sta 280 000 sotilaaseen. Myös puolustusvoimille edellytetään 55 miljoonan euron vuotuisia lisäresursseja valmiuden parantamiseksi. Lisäksi puolustusvoimien materiaali-investointitason säilyttämisen edellyttämä lisäresurssitarve on selonteon mukaan 150 miljoonaa euroa vuodesta 2021 alkaen.



Kanerva myöntää, ettei tilanne ole talouden kannalta helppo.



– Tämä on poikkeuksellisen vaativa paperi, paitsi puolustusvalmiuden kehittämiseksi sinänsä myös kansantaloudelle. Suomi ei ole näin merkittävää tiikerinloikkaa tehnyt aikaisemmin näin päättäväisellä tavalla kuin tässä linjataan, hän sanoo.

Andersson: Todelliset kulut voivat olla paljon suuremmat

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä julkaisi välittömästi selonteon julkaisun jälkeen kannanoton, jossa se kritisoi selonteon antamia arvioita Hornet-korvaajien kustannuksista liian alhaisiksi.

Puolueen puheenjohtaja Li Andersson (vas.) sanoo LM:lle, että todelliset kulut voivat nousta paljon odotettua suuremmiksi.



– Siinä ei ole riittävästi otettu hävittäjien elinkaarikustannuksia, jotka tulevat vielä hankintahintojen päälle, Andersson toteaa.



Vasemmistoliitto vaatii, että ruotsalainen vaihtoehto otetaan Horneteja korvaavassa hankinnassa tosissaan.



Puolue kritisoi myös sitä, että selonteon antama tilannearvio on erilainen kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa. Heidän mukaansa sotilaallinen varustaminen lisää kansainvälistä jännitettä.



Andersson tarkentaa, että hengen pitäisi olla näiden turvallisuuspoliittisten jännitteiden lieventämisessä.



– Oma liittoutumattomuus pitää hyviä suhteita kaikkiin naapurimaihin, ja ulkopoliittisesti pitää pyrkiä toimimaan aktiivisesti jännitteiden lieventämiseksi, hän tarkentaa.



Kanerva on Anderssonin kanssa eri mieltä selontekojen välisistä tilannekuvien eroista.



– Tilannekuva on täysin samoista puista rakennettu, tosin paljon tiiviimmin kuvattu kuin aiemmassa selonteossa, Kanerva sanoo.