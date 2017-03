Ilja Janitskinista tulossa pian kansainvälinen etsintäkuulutus

Viranomaiset virittelevät verkkoja MV-julkaisun päätoimittajaksi itseään kutsuvan Ilja Janitskinin saamiseksi Suomeen. Syyttäjä aikoo laatia lähiaikoina Janitskinista kansainvälisen etsintäkuulutuksen, jonka poliisi toimittaa eteenpäin.

Jos tai kun Janitskin tavoitetaan jostain, kyseinen maa päättää, luovutetaanko mies Suomeen. Prosessi voi viedä aikaa.

- Puhutaan useista viikoista, jos luovutettava vastustaa, syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen sanoo.

Hän ei ota kantaa siihen, missä Janitskin on. Janitskin on pyörittänyt MV-julkaisua tiettävästi Espanjasta, mutta hänen on arveltu poistuneen maasta.

Etsintäkuulutus- ja luovutusasia nytkähti eteenpäin, kun korkein oikeus piti viime kuussa voimassa Janitskinin vangitsemismääräyksen. Janitskinia epäillään useasta rikoksesta, jotka liittyvät MV-julkaisuun.