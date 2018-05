Ilja Janitskinia vastaan nostettiin parikymmentä syytettä

MV-julkaisun perustajaa Ilja Janitskinia vastaan nostettiin torstaina lukuisia rikossyytteitä, joita aletaan käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa jo parin viikon päästä.

Osa Janitskinin epäillyistä rikoksista liittyy suoraan MV-lehden sisältöihin ja sananvapauden käyttöön. Niissä syyteharkinnan teki valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Toiviainen syyttää Janitskinia kahdesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja kahdesta salassapitorikoksesta.

- Janitskinin epäillään kirjoituksissa uhanneen, panetelleen ja solvanneen islaminuskoisia maahanmuuttajia, juutalaisia ja tummaihoisia ihmisryhmiä rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän tai uskonnon perusteella. Salassapitorikosten osalta hänen epäillään julkaisseen MV-lehdessä viranomaisen salaiseksi määräämiä asiakirjoja, kerrottiin valtakunnansyyttäjänviraston tiedotteessa.

Helsingin kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen puolestaan nosti Janitskinia vastaan syytteet noin 20:stä rikoksesta. Nimikkeinä ovat muun muassa törkeät kunnianloukkaukset, tekijänoikeusrikokset, rahankeräysrikokset, rahapelirikokset sekä laiton uhkaus.

Janitskin kiistää syyllistyneensä rikoksiin

Poliisi on aiemmin kertonut epäiltyjen tekijänoikeusrikosten liittyvän muun muassa siihen, että MV-sivuston epäillään julkaisseen tiedotusvälineiden tekijänoikeuksien alaista materiaalia luvatta. Kunnianloukkausrikoksissa puolestaan on poliisin mukaan kyse herjaavan tiedon julkaisemisesta.

Poliisi on myös epäillyt, että Janitskin on kerännyt rahaa ilman rahankeräyslupaa ja että MV-sivustolla on mainostettu rahapelejä, joita Suomessa ei saa mainostaa.

Janitskin on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Hän on myös kertonut jättäneensä MV:n.

Espanjassa ja Andorrassa pakoillut Janitskin tuotiin Suomeen ja vangittiin huhtikuun puolivälissä. Hän odottaa oikeudenkäyntiä telkien takana.