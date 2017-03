IL: Puolalaislentäjä halusi kokea pohjoisen Suomen

Vaalassa pienkoneensa kanssa onnettomuuteen joutunut puolalaismies halusi lentää Rovaniemelle kokeakseen pohjoisen Suomen, Iltalehti kertoo.

Oulun poliisin rikosylikomisario Markus Kiiskisen mukaan vuonna 1997 syntynyt puolalaismies laskeutui tarkoituksella Vaalan lentokentälle, vaikka julkisuudessa kerrottiin aiemmin, että hän luuli olevansa Ylivieskassa.

Miehen piti tehdä viimeinen välilasku Vaalaan keskiviikkoiltana, mutta Vaalan lentokentällä ei ole talvikunnossapitoa, mikä yllätti lentäjän. Pienkone kierähti katolleen umpihangessa.

Lentäjä selvisi vammoitta.

Kiiskisen mukaan alkoholilla ei ollut osuutta asiaan.

– Hän on nuoresta iästään huolimatta kokenut lentäjä. Siviili-ilmailuharrastuksen takia hän oli päättänyt tehdä reissun tänne, hän halusi pohjoiseen Suomeen. Siihen liittyvät lentosuunnitelmat olivat ok, ja hän oli tehnyt lennonjohdon kanssa yhteistyötä. Se on ihan laillinen tapa tulla Suomeen, eikä siihen liity mitään erikoista. Ainakaan tässä vaiheessa ei vaikuta siltä, Kiiskinen sanoo.

Poliisi epäilee puolalaista liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä ilmailurikkomuksesta.