IL: Postin jätelavalta löytyi noin 250 ihmisen henkilötietoja sisältäviä papereita Lapissa

Postin jätelavalta Ivalossa on löytynyt mappeja, joissa on noin 250 ihmisen henkilötietoja sisältäviä papereita, kertoo Iltalehti. Sen mukaan lavalle on päätynyt muun muassa työntekijöiden sairauslomatodistuksia.

Postin Pohjois-Suomen aluepäällikön sijainen Seppo Kiesu kiistää lehdelle tiedon. Kiesun mukaan roskalavalle ei ole joutunut mitään asiatonta.

Materiaali on toimitettu Lapin poliisilaitokselle. Iltalehden mukaan poliisi selvittää asiaa.

STT ei ole vielä tavoittanut poliisia.

