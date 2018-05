IL: Hoitajat järkyttyivät lomarahaleikkausten summista – ”Jäsenkuntamme ihan raivona” 

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kertoo Iltalehdelle, että liitto on saanut runsaasti järkyttynyttä palautetta siitä, kuinka suuret kilpailukykysopimuksen aihettamat lomarahaleikkaukset olivat. Sopimuksen mukaan julkisten alojen työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 prosenttia vuosina 2017-2019.

– Leikkaus on ollut yllättävänkin iso. Lomarahojen leikkaus on ollut tulotasosta riippuen joissain tapauksissa noin 250, joissain jopa 700 euroa. Jäsenkuntamme on ollut todella pöllämystynyt ja ihan raivona siitä, miten paljon 30 prosenttia lomarahasta on ollut. Meille on tullut todella ikäviä viestejä siitä, että näin isoja satasia on leikattu. Moni pienituloinen perhe on menettänyt monta kesälomamatkamahdollisuutta, Niemi-Laine kertoo lehdelle.

Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa lomarahojen leikkausta kompensoitiin kertaerällä, joka perusteuu ”paikalliseen tuloksellisuuteen”. Erään on varattu 135 miljoonaa euroa, ja se maksetaan tammikuussa 2019. Kertaerän suuruus on 9,2 prosenttia työntekijän palkasta.

Niemi-Laineen mukaan tuleva kertaerä ei korvaa lomarahaleikkausta kokonaan. Tälle vuodelle niistä ei ole iloa lainkaan.

– Tuloksellisuusraha, joka on tulossa ensi tammikuussa maksuun, ei kyllä tätä kesää ollenkaan korista. Samoilla leikatuilla lomarahoilla mennään tänä vuonna.

Sosiaali- ja terveysalan ammattiliiton Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo Iltalehdelle, että lomarahojen leikkaus on epäreilu, koska se koskee vain julkista puolta.

Rytkösen mukaan sairaanhoitajilta lomarahaleikkuri vie noin 600-700 euroa vuodessa. Tehyn jäsenistä noin puolet on sairaanhoitajia.