Ikea vetää lemmikkien vesiautomaatin pois markkinoilta – kaksi koiraa tukehtunut automaatin takia

Ikea pyytää asiakkaitaan palauttamaan lemmikeille tarkoitetun LURVIG-vesiautomaatin. Vesiautomaatin on todettu aiheuttavan kissoille ja koirille tukehtumisriskin. Koiran tai kissan pää voi juuttua automaatin säiliöön ja eläin voi tukehtua, tiedottaa Ikea.

Ikea on saanut tietoonsa kaksi tapausta, joissa koiran pää on jäänyt kiinni vesiautomaatin säiliöön ja koira on tukehtunut.

Vesiautomaatin ostaneita asiakkaita pyydetään poistamaan tuote käytöstä ja palauttamaan se lähimpään Ikean tavarataloon. Tuotteen ostajille luvataan palautuksessa täysi hyvitys. Palautus ei edellytä kuittia.

LURVIG-vesiautomaattia on myyty 15 markkina-alueella lokakuusta 2017 lähtien.

– Olemme surullisia niiden tapahtumien vuoksi, jotka ovat johtaneet kahden koiran tukehtumiseen. Tiedämme, että lemmikkieläimet ovat monille asiakkaillemme tärkeitä ja rakkaita perheenjäseniä. Meille turvallisuus on aina tärkein asia, ja siksi olemme päättäneet vetää LURVIG-vesiautomaatin pois myynnistä, sanoo Petra Axdorff, IKEA of Swedenin Business Area Manager.