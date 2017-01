SDP vetoaa maan hallitukseen, jotta nuorten kesätyöpaikat otettaisiin yhteisten kansallistalkoiden asiaksi nyt itsenäisyyden juhlavuonna. Hallituksen pitäisi tehdä asiassa yhteistyötä elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen, kuntien ja kolmannen sektorin kanssa hankkeen eteenpäin viemiseksi.



– Elinkeinoelämän kesätyökampanjoita pitää kannustaa ja lisätä. Kunnissa toimielinten pitäisi käsitellä, miten niissä voidaan kesätyöpaikkoja järjestää ja kutsua paikalliset elinkeinoelämän toimijat hanketta edistämään. Koulut voisivat aktivoitua ja järjestää valtakunnallisesti vaikka yhden päivä, jolloin opiskelijat voisivat mennä työpaikoille tutustumaan ja keskustelemaan kesätyöpaikoista, sanoi SDP:n aloitetta esitellyt kansanedustaja Lauri Ihalainen.



Hän lupasi, että SDP palauttaa nuorisotakuun määrärahat 40 miljoonasta eurosta vähintään viime hallituskauden 100 miljoonan vuositasolle, jos se nousee pääministeripuolueeksi seuraavissa eduskuntavaaleissa.



Ihalaisen mukaan tämä tarkoittaa erityisrahoitusta nuorten työmarkkinoille pääsyyn, etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan, nuorten aikuisten osaamisohjelmaan, sosiaaliseen kuntoutukseen sekä nuorten työpaja- ja yrittäjätoimintaan.

Nuorisotakuu on lempilapsi



Nuorisotakuu oli Ihalaisen lempilapsi viime vaalikaudella. Sen piti taata jokaiselle alle 25-vuotiaalle tarjous työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikasta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Sama koski myös alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita.



Välineinä olivat muun muassa sanssikortilla nuorten työnantajalle maksettu tuki sekä tuettu oppisopimuskoulutus nuorille, joilta puuttui toisen asteen koulutus. Myös nuorten yrittäjäpajatoiminta käynnistettiin.



Nuorisotakuun tuloksia moitittiin kuitenkin vaatimattomiksi, eikä mikään laki edellyttänyt sen toteutumista. Nyt oppositiossa SDP on päivittänyt nuorisotakuumallinsa, jonka tukitoimet se haluaa aloittaa jo varhaislapsuudesta syrjäytymisen torjumiseksi.



– Kokonaisvastuu nuorisotakuun toimeenpanosta olisi kunnilla, Ihalainen sanoi.



Kaikille lapsille olisi SDP:n nuorisotakuuohjelman mukaan taattava vähintään osa-aikainen mahdollisuus maksuttomaan varhaiskasvatukseen.



– Jokaiselle nuorelle pitää olla paikka toisen asteen koulutuksessa. Nyt ammatillisen koulutuksen säästöt johtavat aloituspaikkojen vähentämiseen. Myös oppivelvollisuuden asteittainen pidentäminen toiselle asteelle on haluttu ottaa keskusteluun, Ihalainen sanoi.



Opinto-ohjausta lisää



Opinto-ohjauksen resursseja on ohjelman mukaan lisättävä ja nuorta on tuettava myös toisen asteen ja korkeakoulujen jälkeen. Ammatillisessa koulutuksessa ensimmäinen vuosi olla laaja-alaista opiskelua ja erikoistuminen tapahtuisi vasta myöhemmin.



Peruskoulun kymppiluokkaa voitaisiin kehittää siten, että siellä voisi suorittaa jo toisen asteen opintoja.



Alle 25-vuotiaita oli joulukuussa työttömänä 48 100, mikä on 4 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömyyden kesto on alkanut pitkittyä, mitä Ihalainen piti erittäin huolestuttavana. Nyt 62 prosenttia saa kolmessa kuukaudessa koulutuspaikan tai pääsee muiden aktivointitoimien piiriin.