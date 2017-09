Iäkäs kuljettaja ajoi vastaantulevien kaistalla aamuruuhkassa Oulun Pohjantiellä

Tämä on yksi ongelma liikenteessä, kuin myös liian lähellä ajo toista autoa. Kummallekkaan asialle poliisi ei tee mitään. Mutta lievä ylinopeus ohitustilanteessa on poliisin mielestä suuri rikos, josta pitää aina sakottaa.

Alinopeutta ajava auto vetää 30-auton letkaa, niin siihen ei poliisi puutu, toki ohittava auto on se turvallisuus riski, sitä kytätään.

Maalaisjärkeä voisi Poliisi käyttää tienpäällä.