Hyytävin Siperian sää sivuuttanee Suomen

Kaikkein kylmin Siperiasta saapuva ilmamassa näyttäisi sivuuttavan Suomen eteläpuolelta Väli-Suomen hiihtolomaviikolla, arvioidaan Ilmatieteen laitokselta.

Silti Suomessakin sää on kylmenemässä, sanoo päivystävä meteorologi Erik Saarikalle. Päivälämpötiloina mitataan yli kymmenen pakkasastetta, mikä on meteorologin mukaan poikkeuksellista, kun on edetty näinkin pitkälle kevättalveen.

Alkava viikko vaikuttaisi olevan Suomessa vähäsateinen. Suomenlahdelle on muodostumassa Saarikallen mukaan runsaitakin lumisateita, mutta koillistuuli vie ne Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan.

Pohjoisin Lappi saattaa olla ensi viikolla suhteessa lauhempi kuin muu Suomi.

Saarikalle lisää, että paikallisilla tuuli- ja pilviolosuhteilla on iso vaikutus pakkasasteisiin ensi viikolla. Jo perjantaina mitattiin Helsingin Kumpulassa vajaat 18 astetta pakkasta, kun Uudenmaan Vihdissä pakkasta oli samaan aikaan yli 27 astetta.