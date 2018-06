Hyvinvointialan liitto on pettynyt valinnanvapauden vaiheistukseen: "Nykyinen esitys olisi ollut riittävä"

Perustuslakivaliokunta ilmoitti perjantaina, että sote-uudistukseen liittyvässä valinnanvapausesityksessä on paljon korjattavaa. Hyvinvointialojen liiton asiantuntija Eveliina Vigelius toteaa Lännen Medialle, että uudistus olisi voitu toteuttaa jo nykyisillä linjauksilla.

Perustuslakivaliokunta ilmoitti perjantaina valmistuneessa lausunnossaan, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen liittyvässä valinnanvapausesityksessä on paljon korjattavaa. Valiokunnan mukaan esimerkiksi valinnanvapauden aikataulu on liian tiukka ja maakuntien sote-palveluiden rahoitus riittämätöntä erityisesti poikkeustilanteissa.

Hyvinvointialan liitto on pettynyt valiokunnan päätökseen.

– Me näemme, että niin kauan kun valinnanvapaus lykkääntyy, niin kauan myös sote-uudistuksen tavoitteet lykkääntyvät. Olemme kuitenkin kaikki yhtä mieltä niistä tavoitteista, joiden takia uudistus tarvitaan, toteaa Hyvinvointialan liiton elinkeinoasioiden asiantuntija Eveliina Vigelius Lännen Medialle.

Vigelius on sitä mieltä, että sote-uudistuksen valmistelu on jo nyt hyvässä vaiheessa ja se olisi nykyisellään voitu toteuttaa aikataulun mukaisesti.

– Valinnanvapaus ei ole Suomessa uusi asia. Julkisella puolella on ollut terveyskeskusten vaihtoa, palveluseteliä on käytetty jo pitkään, ja toisaalta myös yksityinen sektori on suomalaisille tuttu. Ihmiset käyttävät yksityisiä palveluita omalla rahalla vakuutuksen turvin tai työterveyshuollon kautta. Tässä ei siis ole mitään mullistavan uutta. Meistä tuntuu jotenkin hämmästyttävältä, että nyt se nähdään sellaisena suurena mullistuksena, jota varten ihmisten ja järjestelmien on valmistauduttava niin hirvittävän kauan, Vigelius toteaa.

Hallituksen linjauksen mukaan vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista olisi voinut siirtyä kunnilta maakunnille vuonna 2020. Sote-keskusten taas oli määrä aloittaa toimintansa vuonna 2021 ja hammashoitoloiden vuonna 2022. Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti puolestaan oli määrä ottaa käyttöön 1. heinäkuuta 2020.

Nyt näin ei tapahdu, koska perustuslakivaliokunnan edellyttää valinnanvapauteen lisää vaiheistamista. Maakunta- ja sote-uudistuksessa kuitenkin toteutetaan suuri hallinnon muutos sekä uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen, tuottaminen ja rahoitus.

– Valiokuntahan ei sano, millä tavalla ja kuinka paljon lykkäystä pitää olla. Ne ovat sitten hallituksen ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsissä nämä varsinaiset uudet ehdotukset. Vielä ei tiedetä, kuinka pitkälle se menee. Olemme kuitenkin sitä mieltä nykyinen esitys olisi ollut riittävä, koska perustuslakivaliokunta sanoi jo viime kesäkuussa, että vaiheistaa pitää ja aikatauluttaa niin maantieteellisesti kuin ajallisestikin.

Vigeliuksen mukaan myös valinnanvapauskokeiluja on ollut pitkään käynnissä ja pilotit ovat alkamassa. Hän uskoo, että huomio olisi käännettävä niistä oppimiseen.

Viimeksi perustuslakivaliokunta lausui sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta kesällä 2017. Silloin valiokunta palautti valinnanvapauslakiesityksen uudelleen valtioneuvoston valmisteltavaksi. Valinnanvapausmalliin toivottiin vaiheistusta myös silloin ja valiokunta totesi myös, että yhtiöittämisestä on luovuttava.

Uudessa valiokunnan virkamieslausunnossa ei vaadittu uutta valtioneuvoston valmistelua, siitä Hyvinvointialan liitto on helpottunut.

– Olemme tyytyväisiä siitä, ettei löytynyt mitään sellaista, mitä viime kesänä, kun perustuslakivaliokunta edellytti yhtiöittämisestä luopumista, mikä ikään kuin kaatoi silloin tämän uudistuksen. Nyt näyttää siltä, ettei uudistus kaatunut, mutta nähtäväksi jää, paljonko vesittyy. Hyvää on myös se, että maakunnat, jotka olisivat aikaisemmin valmiita, voisivat aloittaa valinnanvapauden aiemmin.