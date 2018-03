pointti tuottajien näkökulmasta on haalia potilaita, kääriä rahat ja olla tekemättä mitään. Näin ja ainoastaan näin voidaan tehdä bissnestä mikä on toimijoiden keskeisin tavoite. Tulee käymään niin kuin teiden kunnossapidossa että ne pärjää jotka jättää halvimmalla tekemättä. Tosin harvemmin aurauksen puutteen vuoksi kukaan heti kuolee. Sotessa se uhka on joka hetki. Lepomäellä tärkeitä pointteja.