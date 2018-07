Huvipuistojen kävijämäärät ovat laskeneet – 30 lämpöastetta on "maaginen raja", jonka jälkeen kävijämäärät pienenevät

Kesähelteet ovat vähentäneet kävijöiden määrää useissa huvipuistoissa. Vierailijoiden määrä on laskenut ainakin Tykkimäellä, Muumimaailmassa, Linnanmäellä kuin Särkänniemessä.

Suosituin ilma huvipuistossa käyntiin on kohtuullisen lämmin, puolipilvinen ja ehdottomasti sateeton, kertovat STT:n haastattelemat huvipuistojen edustajat. Heinäkuun helteet ovat tiputtaneet kävijämääriä jopa 20-30 prosentilla.

– Yleensä helteet eivät vaikuta kävijämääriin, mutta kun mennään yli 30 asteen, osa jättää huvipuistokäyntinsä myöhemmäksi. Juuri se 30 astetta on sellainen maaginen raja, kertoo toimitusjohtaja Miikka Seppälä Särkänniemestä Tampereelta.

Seppälän mukaanedeltävien viikkojenilmat vaikuttavat paljon siihen, mikä sää vetää ihmisiä.

– Nyt vaikuttaa siltä, että tämänpäiväinen 26 lämpöastetta tuntuu suomalaisista ihan sopivalta näiden poikkeuksellisten helteiden jälkeen. Jos pitempään olisi ollut viileää 15 asteessa ja sitten noustaisiin tähän, se voisi monille tuntua liian lämpöiseltä, hän sanoo.

Touko-kesäkuussa Linnanmäellä Helsingissä kävi noin 10 prosenttia enemmän ihmisiä kuin viime vuonna, mutta nyt heinäkuun helteet ovat syöneet etumatkaa. Osa kävijöistä on jäänyt odottelemaan vähemmän kuumia säitä. Kävijöitä oli viime vuoden heinäkuussa enemmän, vaikka ilmat olivat silloin synkempiä, arvioi Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin.

Hyvänä puolena niin kuumimmissa helteissä kuin sateissakin Adlivankin mainitsee sen, että laitteisiin ei tarvitse jonottaa.

Vesipuisto kyllä vetää

Myös Tykkimäellä Kouvolassa kävijämäärien putoaminen on huomattu, mutta siellä helpotusta on saatu siitä, että huvipuiston vieressä on myös vesipuisto.

– Huvipuistossa kävijöitä on ollut 20-30 prosenttia vähemmän normaaliin heinäkuun säähän verrattuna. Superhelteille sopiva vesipuistomme tietysti voi hyvin näillä keleillä, ja ihmisiä on tullut sinne todella paljon. Jos vesipuisto ja huvipuisto lasketaan yhteen, ollaan normikävijämäärässä, kertoo toimitusjohtaja Sakari Pasanen Tykkimäeltä Kouvolasta.

Selvästi suosituin Tykkimäen lipputuote onkin Pasasen mukaan ollut ranneke, jolla pääsee käymään molemmissa puistoissa ja lisäksi läheisessä sisähuvipuistossa.

Naantalin Muumimaailmassa helteiden tukaluus vaikuttaa varsinkin pienten lasten kanssa kulkeviin perheisiin, kertoo markkinointijohtaja Ann-Karin Koskinen.

– Helteet vaikuttavat selvästi jonkin verran, kävijöitä on ollut siinä 10 prosentin huitteissa vähemmän. Tällä kertaa menee näin päin, että helteet vaikuttavat enemmän kuin sateet, Koskinen sanoo.

Vaikka puolipilvinen ja kaunis retkeilysää on suosittu aika muumikierrokselle, Koskisen mukaan nykyisin kävijät kömpivät vierailulle vielä aurinkoisempina ja lämpimämpinä päivinä kuin aiemmin.